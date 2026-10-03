i Für ein Schnitzel werden mittlerweile bis zu 89,90 Euro verlangt – im Schnitt kostet der Klassiker 13,09 Euro. Martin Steiger Schitzel-Index 2026 89 Euro! So teuer ist das Schnitzel schon Ein Schnitzel für fast 90 Euro? Der Lieferando-Index zeigt extreme Preisunterschiede. Im Schnitt kostet das Kultgericht 13,09 Euro. Von Heute Life 03.10.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Schnitzel scheiden sich längst nicht mehr nur die Geister – sondern offenbar auch die Geldbörsen. 89,90 Euro kostet das teuerste Schnitzelangebot im aktuellen Schnitzel-Index von Lieferando. Damit wird aus dem österreichischen Klassiker plötzlich ein Luxusgericht.

Gefunden wurde die Rekord-Portion im untersuchten Datensatz in Grafenbach-Sankt Valentin in Niederösterreich. Zum Vergleich: In St. Pölten gab es ein Schnitzelangebot bereits um rund 4 Euro.

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Fast 86 Euro Unterschied

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot liegen damit beinahe 86 Euro. Ein Preisunterschied, der zeigt, wie weit die Schnitzel-Preise mittlerweile auseinandergehen.

Auch der Blick auf die Durchschnittspreise zeigt: Das Schnitzel ist deutlich teurer geworden. Über den gesamten ausgewerteten Datensatz kostet eine Portion mittlerweile 13,09 Euro. Im Vorjahr waren es noch 12,34 Euro. Das entspricht einem Plus von rund sechs Prozent innerhalb eines Jahres.

Salzburg ist am teuersten

Dennoch müssen Schnitzelfans in Salzburg besonders tief in die Tasche greifen. Beim Vergleich des durchschnittlichen Schweineschnitzels liegt die Mozartstadt mit 19,73 Euro an der Spitze. In Innsbruck kostet das Schweineschnitzel durchschnittlich 18,31 Euro. In Linz sind es 16,31 Euro, in Wien 15,09 Euro. Am günstigsten ist das Schweineschnitzel unter den fünf untersuchten Städten in Graz mit 14,66 Euro.

Die höheren Preise bremsen die Schnitzelliebe offenbar nur teilweise. Insgesamt wurden zwischen Jänner und Ende August 378.985 Schnitzel über Lieferando bestellt. Allerdings sind das 2,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Eine Ausnahme bildet ausgerechnet das Schweineschnitzel: Seine Bestellungen stiegen um 1,8 Prozent.

Hühnerschnitzel gingen dagegen um 4,8 Prozent zurück, Putenschnitzel um 3,3 Prozent und Kalbsschnitzel um sieben Prozent.

Wien holt die Schnitzelkrone

Auch bei der Zahl der Bestellungen gibt es einen neuen Spitzenreiter. Wien ist 2026 die Schnitzelhauptstadt Österreichs. 142.318 Schnitzel wurden im Untersuchungszeitraum in der Bundeshauptstadt bestellt. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl sind das 7,4 Bestellungen je 100 Wienerinnen und Wiener.

5 Schnitzel-Tipps in Wien i ?

Dahinter folgen Linz mit 5,7, Graz mit 4,9, Innsbruck mit 4,6 und Salzburg mit 2,1 Bestellungen je 100 Einwohner.

In Graz schmeckt's offenbar besonders gut

Beim Preis ist Graz zwar vergleichsweise günstig, bei den Bewertungen liegt die Stadt dafür vorne. Die Grazer Schnitzelrestaurants kommen im Schnitt auf 4,34 von fünf Sternen. Wien folgt mit 4,24 Sternen. Salzburg bildet mit 4,15 Sternen das Schlusslicht der fünf untersuchten Städte.