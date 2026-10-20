i Das Spiegelei gehört zu den einfachsten Frühstücks-Ideen der Welt. Unsplash/Christian Cueni (Symbolbild) Simpler Frühstück-Tipp Damit Spiegeleier gelingen, musst du sie SO aufschlagen Ei aufschlagen, ab in die Pfanne und fertig? Ganz so einfach ist es nicht, wenn dein Spiegelei besonders schön gelingen soll. Von Heute Life 20.10.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kaffee duftet, die Semmeln sind frisch und in der Pfanne brutzelt schon die Butter. Was jetzt noch zum perfekten Frühstück fehlt? Ein Spiegelei mit zartem Eiweiß und einem herrlich flüssigen Dotter. Doch kaum schlägst du das Ei am Pfannenrand auf, ist es auch schon passiert: Der Dotter zerläuft, die Schale landet im Essen und aus dem Bilderbuch-Frühstück wird eine kleine Enttäuschung. Dabei lässt sich genau das mit einem überraschend einfachen Trick vermeiden.

Der Fehler passiert schon vor dem Braten

Die meisten von uns machen es ganz automatisch: Ei gegen den Pfannenrand klopfen, Schale auseinanderziehen und den Inhalt direkt ins heiße Fett gleiten lassen. Das funktioniert zwar, ist aber nicht immer die beste Methode. Denn beim Aufschlagen kann der Dotter beschädigt werden. Außerdem lassen sich kleine Schalensplitter in der heißen Pfanne nur mühsam entfernen. Die Lösung: Schlag dein Ei zuerst in eine kleine Schüssel auf.

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Dieser Trick macht den Unterschied

Was zunächst nach einem unnötigen zusätzlichen Handgriff klingt, hat gleich mehrere Vorteile. In einer Schüssel kannst du sofort erkennen, ob der Dotter heil geblieben ist und sich versehentlich Eierschale daruntergemischt hat. Anschließend lässt du das Ei vorsichtig aus der Schüssel in die vorgewärmte Pfanne gleiten. So kannst du es gezielter platzieren und vermeidest, dass es aus größerer Höhe ins heiße Fett fällt.

Besonders praktisch ist das, wenn du mehrere Spiegeleier zubereiten möchtest: Schlag die Eier dafür am besten einzeln auf, damit du jedes kontrollieren kannst.

Auch die Temperatur entscheidet

Doch selbst das vorsichtigste Aufschlagen hilft wenig, wenn die Pfanne viel zu heiß ist. Bei starker Hitze wird das Eiweiß am Rand schnell braun und knusprig, während es rund um den Dotter möglicherweise noch nicht vollständig gestockt ist. Für ein zartes Spiegelei erhitzt du etwas Butter oder Öl deshalb bei mittlerer bis niedriger Temperatur. Gib das Ei hinein und lass es langsam stocken.

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Magst du den Dotter flüssig, kannst du die Pfanne kurz mit einem Deckel abdecken. Der aufsteigende Dampf hilft dabei, auch das Eiweiß an der Oberfläche zu garen. Für besonders knusprige Ränder darf die Hitze dagegen etwas höher sein.