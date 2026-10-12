i Lugner: "Nur, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte" Andreas Tislcher; JOYN Forsthaus-Drama Simone Lugner attackiert Susi: "Schirch und fett" Eine Aussage von Simone Lugner über Gemeindebau-Susi sorgt für Diskussionen. Nun meldet sich die Lugner-Witwe zu Wort und hat einiges klarzustellen. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autsch, das sitzt! "Sie ist schirch und fett" – diese Worte fallen bei Simone Lugner (44) in der ersten Folge der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau". Schnell steht der Vorwurf im Raum, die Witwe von Richard Lugner würde damit gegen ihre Mitstreiterin Susi aus dem Gemeindebau austeilen und sogar Bodyshaming betreiben.

Doch Simone lässt das nicht auf sich sitzen. Auf Instagram veröffentlicht sie ein ausführliches Statement und erklärt, was tatsächlich hinter der Aussage steckt.

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"Weil offenbar eine Aussage von mir diskutiert und ins falsche Licht gerückt wird, möchte ich eines klarstellen", beginnt sie ihren Beitrag. Laut Simone wurde ihre Aussage völlig falsch interpretiert.

Die Worte "Sie ist schirch und fett" seien lediglich die Übersetzung eines englischen Spruchs auf einem T-Shirt gewesen, das kurz zuvor in der Sendung zu sehen war. "Ich habe unmittelbar klargestellt, dass das nicht meine persönliche Aussage ist, sondern das, was auf dem Shirt steht."

Besonders wichtig ist der 44-Jährigen, dass ihr keine abwertende Haltung gegenüber anderen Menschen unterstellt wird. "Es ging mir - sichtlich genervt - um die verständliche Übersetzung eines Textes, nicht darum, den Körper oder das Aussehen einer Person zu bewerten."

Gleichzeitig kritisiert sie, dass einzelne Worte aus einer Szene herausgegriffen werden, ohne den tatsächlichen Zusammenhang zu berücksichtigen. "Ich finde es wichtig, eine Aussage im tatsächlichen Zusammenhang zu betrachten und nicht einzelne Worte herauszugreifen."

Für Simone ist die Sache damit eindeutig. Wer die gesamte Szene aufmerksam verfolgt, könne ihrer Meinung nach erkennen, was tatsächlich gemeint war. "Leider nicht für alle, daher dieser Text, weil es mir wirklich wichtig ist zu sagen, dass dies nur eine Übersetzung war und nicht meine Werte oder Meinung widerspiegelt."

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Trotz der Aufregung lässt sich die Lugner-Witwe die Freude am Reality-TV nicht nehmen. Am Ende ihres Statements wünscht sie ihren Followern noch viel Spaß mit der fünften Staffel von "Forsthaus Rampensau", die freitags um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN läuft.