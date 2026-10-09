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Simone Lugner - für kein Geld der Welt würde sie sich nackt zeigen
Simone Lugner - für kein Geld der Welt würde sie sich nackt zeigen
Andreas Tischler / Vienna Press
Klare Ansage

Lugner: "Nur, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte"

Für Geld ist Simone Lugner längst nicht zu allem bereit. Jetzt verrät die Lugner-Witwe, was für sie absolut tabu ist.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
09.10.2026, 13:47
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"Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich es machen." Bitte was? Simone Lugner (44) lässt mit dieser Aussage aufhorchen. Worum es geht? Ganz einfach: Nacktfotos!

Anlass für das ungewöhnliche Geständnis war die Präsentation des Jungbauernkalenders auf der Wiener Wiesn. Dort ließ Simone zwar gemeinsam mit Gemeindebau-Susi die Hüften kreisen, beim Thema Ausziehen hört sich der Spaß für sie allerdings auf.

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Auch mit einer saftigen Gage wäre da nichts zu machen. "Das Geld ist da völlig egal, weil die ganze Welt hat mich dann gesehen, wie mich eigentlich nur mein Partner sehen sollte. Das ist mein Problem", erklärt sie im Gespräch mit der "Krone".

Ganz so zurückhaltend geht es für die 44-Jährige ab Freitag (9. Oktober) allerdings nicht weiter. Dann ist sie gemeinsam mit Alexander Schneller im "Forsthaus Rampensau" auf ATV und JOYN zu sehen.

red,09.10.2026, 13:47
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