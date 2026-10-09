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Peter Syrch mit Sabine Jäger und Daniel Serafin
Peter Syrch mit Sabine Jäger und Daniel Serafin
zVg/Roland Rudolph
Über 3.000 Gäste

Promi-Auflauf! Hofburg wird zum Design-Hotspot

Wenn sich die Wiener Hofburg in einen riesigen Design-Tempel verwandelt, darf natürlich auch die Society nicht fehlen.
Romina Colerus
Von Romina Colerus
09.10.2026, 09:46
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Hier ein bisschen Luxus, dort jede Menge Inspiration und mittendrin die heimische Prominenz! Der Design District feierte seinen großen Eröffnungsabend in der Wiener Hofburg und die Gästeliste konnte sich sehen lassen.

Schauspieler Adi Hirschal, Opernsänger Daniel Serafin und Dirigent Joji Hattori mischten sich ebenso unter die Gäste wie Immobilienprofi Eugen Otto, Gastronom Robert Glock und "Semmerl-Kaiser" Kurt Mann.

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Zwischen exklusiven Designstücken, Architektur und jeder Menge Networking wurde die Hofburg für einen Abend zum Treffpunkt von Society und Wirtschaft. Das Messewochenende ist damit offiziell eröffnet.

cor,09.10.2026, 09:46
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