Promi-Auflauf! Hofburg wird zum Design-Hotspot

Hier ein bisschen Luxus, dort jede Menge Inspiration und mittendrin die heimische Prominenz! Der Design District feierte seinen großen Eröffnungsabend in der Wiener Hofburg und die Gästeliste konnte sich sehen lassen.
Schauspieler Adi Hirschal, Opernsänger Daniel Serafin und Dirigent Joji Hattori mischten sich ebenso unter die Gäste wie Immobilienprofi Eugen Otto, Gastronom Robert Glock und "Semmerl-Kaiser" Kurt Mann.
Zwischen exklusiven Designstücken, Architektur und jeder Menge Networking wurde die Hofburg für einen Abend zum Treffpunkt von Society und Wirtschaft. Das Messewochenende ist damit offiziell eröffnet.