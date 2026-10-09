i Platsch - hier landet Silvia Schneiders Handy im See zVg/Silvia kocht Tauchmission statt Drehpause Silvia Schneider taucht plötzlich in Viehofner Seen ab! Diesen Ausflug nach St. Pölten wird Silvia Schneider so schnell wohl nicht vergessen. Bei Dreharbeiten für "Silvia kocht – unterwegs" ging sie baden. Von Romina Colerus 09.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die Ausgabe "Silvia kocht" am 9. Oktober zog es Silvia Schneider diesmal nach St. Pölten. Dort standen der Wochenmarkt, die barocke Altstadt, der Gasthof Figl und die Viehofner Seen auf dem Programm. Gerade dort passierte ihr dann ein kleines Missgeschick, das im Nachhinein ziemlich lustig ist.

Gemeinsam mit Seedose-Besitzer Erwin Nolz war Schneider im Ruderboot unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. Eigentlich wollte sie nur kurz den Drohnenpiloten verständigen. Doch dann kam alles anders als geplant.

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"Gesagt, getan: Ich rufe den Drohnenpiloten an, lege auf, das Boot macht einen kleinen Ruckler und schwupps war mein Handy im See! Natürlich habe ich sofort eine Rettungsaktion gestartet. Mit Flossen, Taucherbrille und Sauerstoffflasche bin ich selbst noch auf Bergung gegangen. Aber keine Chance, nach ungefähr einem Meter Tiefe sieht man dort praktisch nichts mehr. Applaus vom Publikum in der Seedose gab’s für meinen Einsatz trotzdem nach einer klitschnassen Rückkehr. Das Handy leider nicht."

Mit Flossen "bewaffnet" tauchte Silvia Schneider auf der Suche nach ihrem Handy ab zVg/Silvia kocht

Besonders bitter, oder eben wirklich witzig: Der Fotograf hielt ausgerechnet genau den Moment fest, in dem das Handy ins Wasser platschte. Wer genau hinschaut, kann den unfreiwilligen Abgang des Geräts auf dem Bild gut erkennen.

Von Frust war bei Schneider trotzdem keine Spur. Vielmehr nahm sie die Panne mit Humor und schwärmte lieber weiter von ihrem Drehtag. Vor allem der Wochenmarkt und die Seen hätten es ihr angetan. Das Handy ist zwar weg, die Sendung dafür aber, wie sie selbst sagt, "wirklich wunderschön geworden".