Völlig unerwartet: Kratky ist zurück auf der Bühne

Seit seinem Ö3-Abschied hält sich Robert Kratky weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Interviews, Moderationen und große Auftritte lehnt er ab. Doch für einen besonderen Anlass machte der ehemalige "Wecker"-Star jetzt eine Ausnahme.
Im August 2025 verabschiedete sich Kratky nach Jahrzehnten von Ö3. Gesundheitliche Gründe spielten dabei eine zentrale Rolle, später sprach er offen darüber, wie sehr ihn die vergangenen Jahre belastet hatten. Seitdem zieht sich der 53-Jährige bewusst zurück. Im Frühjahr stellte er sogar klar, dass er für Moderationen und Events nicht mehr zur Verfügung stehe. "Weder jetzt, noch in Zukunft", sein eindeutiges Statement.
Auch rund um seine im September erschienene Biografie verzichtete Kratky auf die übliche Interview- und TV-Tour. Das Buch sollte für ihn sprechen, öffentliche Auftritte blieben aus.
„Absolute und einzige Ausnahme“Robert Kratkyüber seinen Auftritt
Umso bemerkenswerter war nun sein Auftritt für Hospiz Österreich. Kratky stand erstmals auf einer Bühne und griff nach mehr als einem Jahr sogar wieder zu einem Mikrofon.
Auf Instagram machte er allerdings sofort klar, dass damit kein Comeback eingeläutet wird. Es handle sich um eine "Absolute und einzige Ausnahme", schrieb er und fügte hinzu, dass er diese "sehr gerne" und "echt nur für das Hospiz Österreich" gemacht habe.
Der Anlass passte zu seinem Rückzug aus dem Showgeschäft. Unter dem Motto "Dem Leben und Sterben Bühne geben" rückte Hospiz Österreich ein Thema ins Zentrum, das sonst oft lieber verdrängt wird.
Für Kratky war es damit ein seltener Schritt zurück ins Rampenlicht, allerdings nicht für eine neue Show, ein Comeback oder einen Medienjob. Sondern ausschließlich für die gute Sache.