i Alfons Haider erzählt von einem kuriosen Erlebnis Andreas Tischler / Vienna Press Privates Geständnis Falschen Mann geküsst! Haiders "erotischste Geschichte" Alfons Haider wird "oft nach erotischen Geschichten gefragt." Doch eine davon ist ihm bis heute besonders im Gedächtnis geblieben. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich werde oft nach erotischen Geschichten gefragt," erzählt Entertainer Alfons Haider auf Instagram. Eine davon lässt ihn bis heute nicht los. "Das Schönste, was mir mal passiert ist," sagt er – obwohl diese Geschichte, wie er selbst sagt, "eigentlich nicht wirklich erotisch" ist. Eher eine Geschichte, die man aus Peinlichkeit lange nicht vergisst.

Passiert ist das Ganze am Flughafen. Haider war mit einer Freundin dort, um ihren Liebhaber abzuholen. Die beiden hatten sich gerade gestritten und Haider wollte die Situation auflockern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Alfons Haider "Meine Mama, die Löwin" i ?

Dafür hatte seine Freundin einen Plan: Sie wollte Haider ein Zeichen geben, sobald ihnen der Mann am Flughafen entgegen kommt. Beim vermeidlichen Zeichen rannte Haider los – und direkt auf einen Mann zu. Diesen begrüßte er überschwänglich mit "Hallo Schatzi" und busselte ihn ab.

Doch dann wurde schnell klar: Irgendetwas stimmte hier nicht. Eine fremde Frau rief nach dem Mann, den Haider gerade so herzlich begrüßt hatte. Haider blickte zu seiner Freundin - und bekam die Erklärung: "Das ist der Falsche".

Und damit war klar: Haider hatte nicht den Liebhaber seiner Freundin erwischt, sondern einem völlig falschen – und fremden Mann – ein paar Bussis verpasst.