i Simone Lugner und Elsa halten wohl wenig voneinander Andreas Tischler Vienna Press / Monika FELLNER Streit vor "Forsthaus"-Start Angriff auf Lugner: "Soll wieder älteren Mann finden" Folge 1 ist noch nicht über die Bildschirme geflimmert, doch schon herrscht zwischen Forsthaus Rampensau Kandidatinnen Simone Lugner und Elsa Eiszeit. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der großen "Forsthaus Rampensau"-Watchparty in Wien zeigte sich: Auf der Kärntner Alm dürfte es heuer alles andere als harmonisch zugehen. Bevor die erste Folge überhaupt ausgestrahlt wurde, schießen die Kandidaten am Red Carpet scharf gegeneinander. Vor allem Simone Lugner und Elsa schenkten sich nichts.

Simone wurde im Talk mit "Puls 4" gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, auch als Schauspielerin durchzustarten. "Warum nicht", meinte die Lugner-Witwe entspannt. Elsa sah das offenbar etwas anders. "Was? Simone Lugner? Sie soll lieber wieder so einen älteren Mann finden, der ihr unter die Arme greift und sie finanziert", schoss sie gegen ihre Mitkandidatin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Forsthaus Rampensau"-Watchparty i ?

Auch ihre Teamkollegin Beverly mischte sich ein und legte noch einen drauf: "Zählt der Gemeindebau? Also zur Schauspielerei?"

"Sie muss erst einmal auf mein Niveau kommen"

Das ließ Simone Lugner nicht auf sich sitzen. "Solche Menschen, die haben in meinem Leben nichts verloren. Die Elsa kann für niemanden ein Vorbild sein," konterte sie. "Sie muss erst einmal auf mein Niveau kommen, dass sie sich mit mir unterhalten kann." "Bienchen" machte ganz klar, was sie von ihren "Forsthaus"-Kollegin hält: "Sie macht jetzt ihren Weg und sie wird irgendwann abstürzen und dann ist sie halt niemand mehr."

Noch ist unklar, was zwischen den beiden auf der Kärntner Alm vorgefallen ist – aber dieser "Austausch" kann ja wohl nichts Gutes heißen. Die neue Staffel startet am Freitag, 9. Oktober, auf ATV und Joyn.