i Aaron Karl macht sich für die Kleinsten unter uns stark Sabine Hertel Will Hoffnung sichtbar machen "Schwerste Reise" – Aaron Karl übernimmt neue Aufgabe Schauspieler Aaron Karl engagiert sich ab sofort als Botschafter für das MOMO Kinderpalliativzentrum. Von Romina Colerus 09.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn ein Kind schwer erkrankt, verändert sich für eine Familie oft von einem Moment auf den anderen alles. Genau dort setzt das MOMO Kinderpalliativzentrum an. Es begleitet Kinder und ihre Angehörigen durch eine Zeit, die kaum in Worte zu fassen ist.

Nun bekommt MOMO prominente Unterstützung. Schauspieler Aaron Karl stellt sich als Botschafter an die Seite der Einrichtung und möchte mit seinem Engagement vor allem jene Menschen sichtbar machen, die Familien in dieser Ausnahmesituation auffangen.

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Aaron Karl in "Girl From the North Country" i ?

"Ich möchte mit meinem Engagement für MOMO ein Licht auf jene Menschen werfen, die auch in den schwierigsten Lebenssituationen Nähe, Hoffnung und Lebensfreude schenken und helfen, das Hier und Jetzt gemeinsam wertvoll zu machen", erklärt er im Gespräch mit "Heute", warum ihm diese Aufgabe so wichtig ist.

Karl weiß, dass gerade schwere Krankheit, Trauer und Abschied Themen sind, vor denen viele lieber zurückschrecken. Für ihn liegt aber genau darin der Grund, hinzusehen.

"Es gibt Situationen im Leben, bei denen es schwerfällt hinzusehen, weil sie uns mit Trauer und Schmerz konfrontieren. Und doch habe ich erlebt, dass gerade dort unglaublich viel Nähe, Hoffnung und Lebensfreude entstehen können."

Bei MOMO habe er Menschen erlebt, die genau in diesen Momenten Halt geben. "Bei MOMO begegnen uns Menschen, die in solchen schwierigen Momenten ein Licht entzünden und zeigen, wie wertvoll jeder gemeinsame Augenblick sein kann. Genau dieses Licht möchte ich mit meinem Engagement sichtbar machen."

Auch bei MOMO freut man sich über die Unterstützung. Karl soll seine Stimme künftig für Familien mit schwer erkrankten Kindern einsetzen und dabei helfen, ihre Geschichten und die Arbeit des Kinderpalliativzentrums stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Für ihn selbst ist klar: "Die schwerste Reise müssen wir nicht alleine bestreiten. MOMO ist da, wenn Familien durch eine der schwersten Zeiten ihres Lebens gehen. Mit Verständnis, Nähe und Menschlichkeit begleitet MOMO sie auf diesem Weg. Ich freue mich, ein Stück dieses Weges gemeinsam mit MOMO gehen zu dürfen."