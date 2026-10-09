i Jorge González mit Renata und Valentin Lusin zVg/Raphael Fasching Ottakringer Brauerei RTL-Nacht: "Let’s Dance"-Stars feiern in Wien Bei der "RTL AdAlliance Night 2026" trafen Medienmacher, Sendergrößen und bekannte TV-Gesichter aufeinander. Von Romina Colerus 09.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "All Ad Once. Alle Brands. Alle Player. Ein Event." kamen am 8. Oktober bei der "RTL AdAlliance Night 2026" zahlreiche Vertreter der heimischen und internationalen Medienwelt zusammen. Im Mittelpunkt standen neue Programmideen, kommende Formate und natürlich jede Menge Gespräche abseits der Bühne.

Für den Promi-Faktor sorgten unter anderem Arabella Kiesbauer, "Let’s Dance"-Juror Jorge González sowie Renata und Valentin Lusin. Auch Patrick Linke, die bekannte Stimme von "Let’s Dance", war mit dabei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dazu gesellten sich zahlreiche Gesichter aus Sport und Fernsehen, darunter Moderatorin Kimberley Budinsky, Fußball-Experte Andreas Herzog, Tennis-Coach Günter Bresnik und Ex-Nationaltorhüter Robert Almer.

Auch hinter den Kulissen war die Branche prominent vertreten. RTL Deutschland, RTLZWEI, Canal+, Warner Bros. Discovery und SPORT1 nutzten den Abend zum Austausch.

Spätestens beim Screening der Programmhighlights 2027 wurde klar, die TV-Saison hat wieder einiges zu bieten. Danach verlagerte sich der Schwerpunkt ohnehin dorthin, wo solche Abende meist am spannendsten werden. Zu Gesprächen, Drinks und Networking in der Ottakringer Brauerei.