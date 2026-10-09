"Mausi" im Kampfmodus! Jetzt wird zurückgeschlagen

Christina "Mausi" Lugner im Kampfmodus? Zumindest für die Kamera! Bei der Österreichpremiere der "Minecraft Experience: Villager Rescue" in der Wiener METAStadt posierte die Lugner-Ex mit einem türkisfarbenen Schwert aus der berühmten Klötzchenwelt.
Am Donnerstagabend den 8. Oktober wurde die neue Erlebniswelt offiziell eröffnet. Besucher können dort auf eine rund 60-minütige Rettungsmission gehen und selbst Teil des beliebten Videospiels werden.
Ausgestattet mit einem leuchtenden Würfel geht es durch verschiedene Minecraft-Landschaften, in denen nicht nur Pandas und Schweine, sondern auch Skelette, Spinnen und die gefürchteten Creeper warten.
Für Fans gibt's außerdem ein besonderes Extra, einen exklusiven digitalen Umhang, der später im Videospiel verwendet werden kann.