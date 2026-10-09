i Mausi Lugner bei der Minecraft Experience: Villager Rescue in der Wiener METAStadt Arcadia Live / René Brunhölzl Minecraft erobert Wien "Mausi" im Kampfmodus! Jetzt wird zurückgeschlagen So sieht man Christina "Mausi" Lugner auch nicht alle Tage! Bei der Minecraft-Premiere zeigte sie sich mit einer ungewöhnlichen Waffe in der Hand. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christina "Mausi" Lugner im Kampfmodus? Zumindest für die Kamera! Bei der Österreichpremiere der "Minecraft Experience: Villager Rescue" in der Wiener METAStadt posierte die Lugner-Ex mit einem türkisfarbenen Schwert aus der berühmten Klötzchenwelt.

Am Donnerstagabend den 8. Oktober wurde die neue Erlebniswelt offiziell eröffnet. Besucher können dort auf eine rund 60-minütige Rettungsmission gehen und selbst Teil des beliebten Videospiels werden.

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Minecraft gibt's nun in Real Life i ?

Ausgestattet mit einem leuchtenden Würfel geht es durch verschiedene Minecraft-Landschaften, in denen nicht nur Pandas und Schweine, sondern auch Skelette, Spinnen und die gefürchteten Creeper warten.

Für Fans gibt's außerdem ein besonderes Extra, einen exklusiven digitalen Umhang, der später im Videospiel verwendet werden kann.