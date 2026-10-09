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Mausi Lugner bei der Minecraft Experience: Villager Rescue in der Wiener METAStadt
Mausi Lugner bei der Minecraft Experience: Villager Rescue in der Wiener METAStadt
Arcadia Live / René Brunhölzl
Minecraft erobert Wien

"Mausi" im Kampfmodus! Jetzt wird zurückgeschlagen

So sieht man Christina "Mausi" Lugner auch nicht alle Tage! Bei der Minecraft-Premiere zeigte sie sich mit einer ungewöhnlichen Waffe in der Hand.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
09.10.2026, 10:49
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Christina "Mausi" Lugner im Kampfmodus? Zumindest für die Kamera! Bei der Österreichpremiere der "Minecraft Experience: Villager Rescue" in der Wiener METAStadt posierte die Lugner-Ex mit einem türkisfarbenen Schwert aus der berühmten Klötzchenwelt.

Am Donnerstagabend den 8. Oktober wurde die neue Erlebniswelt offiziell eröffnet. Besucher können dort auf eine rund 60-minütige Rettungsmission gehen und selbst Teil des beliebten Videospiels werden.

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Ausgestattet mit einem leuchtenden Würfel geht es durch verschiedene Minecraft-Landschaften, in denen nicht nur Pandas und Schweine, sondern auch Skelette, Spinnen und die gefürchteten Creeper warten.

Für Fans gibt's außerdem ein besonderes Extra, einen exklusiven digitalen Umhang, der später im Videospiel verwendet werden kann.

red,09.10.2026, 10:49
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