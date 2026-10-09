i Daniel und Sabrina krachen aneinander JOYN/ATV Da fliegen die Fetzen ... "Wie ein Kaugummi" – Sabrina Wlk demütigt ihren Ex Eigentlich sollte es eine ausgelassene Geburtstagsparty werden. Doch als plötzlich Sabrina Wlks Ex auftaucht, kippt die Stimmung. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da fliegen die Fetzen! "Bauer sucht Frau"-Liebling Johannes Höfinger schmeißt zu seinem 30er eine große Party auf seinem Hof, doch ausgerechnet ein ungeladener Gast sorgt für mächtig Wirbel.

Daniel Fischer, der Ex von Sabrina Wlk, steht plötzlich vor der Tür. Mitgebracht hat ihn "Alpenlydia" Lydia Kelovitz, offenbar ohne zu ahnen, welches Drama sie damit lostritt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Reality, Oida!" - die ersten Fotos der neuen Show i ?

"Wollt ihr mich verarschen? Was macht dieser Mensch hier?", platzt es aus Sabrina heraus. Kein Wunder, schließlich hatte Daniel erst wenige Tage zuvor wieder versucht, bei ihr anzuklopfen. Seine charmante Nachricht? "Wollte halt schauen, ob du noch lebst."

Von einem Liebes-Comeback will Sabrina jedenfalls nichts wissen. "Ich will keinen Kontakt zu diesem Menschen haben", stellt sie klar. Und dann wird es richtig giftig: "Daniel ist wie ein Kaugummi in der Fußsohle."

Auch beruflich bekommt ihr Ex sein Fett weg. "Er baut auf Kosten anderer eine Karriere auf", schießt sie nach und setzt noch einen drauf: "Er wird immer eine +1 bleiben."

Doch Daniel denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Ganz im Gegenteil! "Wenn ich's wirklich drauf anleg’, ich wette, ich kann die nochmal um den Finger wickeln", tönt er selbstbewusst. Ob er sich da nicht gewaltig täuscht?

Während bei Johannes die Ex-Fetzen fliegen, geht es auch anderswo rund. Selina Hager verrät pikante Details über gleich zwei ehemalige Flirts, und Zoe Saip plant mit ihrem Freund Patrik einen Neustart auf Sizilien.

Zu sehen gibt's das ganze Liebeschaos am Montag (12. Oktober) um 20.15 Uhr bei "REALITY, OIDA! Bussi, Beef & Party" auf JOYN und ATV.