i Ariel ist die Schweizer "Bachelorette" privat Rosen-Krieg mit seinem Bruder Sabrina Wlk war gestern! Ihr Ex will Dschungel-Ariel Erst Sabrina Wlk, jetzt Dschungel-Ariel! Reality-Star Daniel Fischer versucht sein Liebesglück bei der Schweizer "Bachelorette". Von Heute Entertainment 12.10.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Na, das kann ja heiter werden! Nach der Beziehung mit Sabrina Wlk hat Daniel Fischer (28) offenbar wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch. Ab 26. Oktober kämpft er in der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette" um das Herz von Ex-Dschungelcamperin Ariel (23).

Doch bei der Rosenjagd gibt es Konkurrenz aus der eigenen Familie! Auch Daniels jüngerer Bruder Elias (23) ist mit von der Partie! Die beiden Niederösterreicher buhlen also um dieselbe Frau.

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Besonders pikant, Elias turtelt seit geraumer Zeit mit Lydia Kelovits, die einst zu Richard Lugners Streichelzoo zählte, den liebevollen Spitznamen "Wildsau" trug. Während er im TV also Dschungel-Ariel schöne Augen machen will, sorgt er abseits der Kameras mit der Lugner-Ex für Liebesgerüchte.

Diese Männer buhlen um Ariel 3+

Ob sich die Brüder bei Ariel gegenseitig in die Quere kommen? Und was sagt Lydia zu Elias' Rosen-Abenteuer? Ab 26. Oktober wird auf dem Schweizer Sender 3+ um die Liebe gekämpft.