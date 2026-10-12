Startseite Unterhaltung Leute
Ariel ist die Schweizer
Ariel ist die Schweizer "Bachelorette"
privat
Rosen-Krieg mit seinem Bruder

Sabrina Wlk war gestern! Ihr Ex will Dschungel-Ariel

Erst Sabrina Wlk, jetzt Dschungel-Ariel! Reality-Star Daniel Fischer versucht sein Liebesglück bei der Schweizer "Bachelorette".
Von Heute Entertainment
12.10.2026, 13:23
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Na, das kann ja heiter werden! Nach der Beziehung mit Sabrina Wlk hat Daniel Fischer (28) offenbar wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch. Ab 26. Oktober kämpft er in der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette" um das Herz von Ex-Dschungelcamperin Ariel (23).

Doch bei der Rosenjagd gibt es Konkurrenz aus der eigenen Familie! Auch Daniels jüngerer Bruder Elias (23) ist mit von der Partie! Die beiden Niederösterreicher buhlen also um dieselbe Frau.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Besonders pikant, Elias turtelt seit geraumer Zeit mit Lydia Kelovits, die einst zu Richard Lugners Streichelzoo zählte, den liebevollen Spitznamen "Wildsau" trug. Während er im TV also Dschungel-Ariel schöne Augen machen will, sorgt er abseits der Kameras mit der Lugner-Ex für Liebesgerüchte.

Diese Männer buhlen um Ariel
Diese Männer buhlen um Ariel
3+

Ob sich die Brüder bei Ariel gegenseitig in die Quere kommen? Und was sagt Lydia zu Elias' Rosen-Abenteuer? Ab 26. Oktober wird auf dem Schweizer Sender 3+ um die Liebe gekämpft.

red, 12.10.2026, 13:23
Mehr zum Thema
Die Bachelorette Datingshow Dschungelcamp Liebe

Weiterlesen

Weitere Storys
Trash TV
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote