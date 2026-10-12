i Seine Tour führte JJ durch Europa: Ein Halt war Helsinki Instaggram/JJ Emotionaler Abschied Tränen auf der Bühne! ESC-Star JJ völlig überwältigt Beim letzten Konzert seiner ersten Europa-Tour wurde JJ von seinen Gefühlen übermannt und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Von Romina Colerus 12.10.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Abend voller Emotionen! Am Sonntag (11. Oktober) stand Johannes Pietsch alias JJ (25) im restlos ausverkauften Wiener WUK auf der Bühne. Es war nicht nur sein zweites ausverkauftes Wien-Konzert nach dem 19. September, sondern gleichzeitig das große Finale seiner ersten Europa-Tour "Into The Unknown".

Schon bei der Begrüßung wurde klar, dass dieser Abend für den Sänger etwas ganz Besonderes ist. Er müsse sich "zusammenreißen, dass er nicht weint", gestand JJ seinen Fans.

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Johannes Pietsch alias JJ im großen "Heute"-Talk i ?

Doch spätestens vor der letzten Zugabe war es um ihn geschehen. Als JJ sich bei seinem Publikum und dem gesamten Team bedankte, kullerten ihm die Tränen über die Wangen. Er erzählte, wie viel ihm die Menschen bedeuten, die ihn auf diesem Weg begleiten, und wie dankbar er sei, all das erleben zu dürfen. Ohne diese Liebe, machte er deutlich, würde er heute nicht auf dieser Bühne stehen.

JJ lebt seinen Traum

Wie sehr ihn das Ende seiner ersten Europa-Tour beschäftigen würde, hatte JJ bereits vor dem Konzert im "Heute"-Interview verraten. "Ich würde sagen, wovor ich am meisten Angst habe, ist eher das danach: ich lebe gerade meinen Traum, darf durch Europa mit einer tollen Band touren und die Leute kommen, um meine Songs zu hören. Kann mir nichts Besseres vorstellen", machte er kein Geheimnis aus seinen Gefühlen.

Dass hinter dem großen Erfolg auch ein langer Weg voller Zweifel steckt, erzählte der ESC-Sieger ebenfalls ganz offen. Gerade zu Beginn seiner Opernausbildung hatte er oft mit Unsicherheit zu kämpfen. "Da war immer die Angst, dass ich zu viel bin oder es irgendwie nicht richtig ist, was ich mache."

"Jetzt bin ich mir viel sicherer mit dem Weg den ich gehe und vertraue mir selbst mehr." Und genau das zeigte er bei seinem Konzert - ein Tour-Abschluss, der seinesgleichen sucht!