i Arthur und Kristina Worseg sprechen im Podcast "Health Talk" über Longevity Andreas Tischler / Vienna Press "Das ist einfach Marketing" Beauty-Doc Worseg rechnet mit Anti-Aging-Hype ab Was soll uns länger jung halten? Longevity ist im Trend – Beauty-Doc Artur Worseg erklärt jetzt, was wirklich etwas bringt und was nur Marketing ist. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer länger leben, möglichst langsam altern und dabei auch noch fit bleiben: Der Longevity-Hype verspricht viel – und verdient damit viel Geld. Für Beauty-Doc Artur Worseg ist genau das ein Problem. In "Health Talk", dem neuen Podcast seiner Frau und Zahnärztin Kristina Worseg, spricht er Klartext: "Alles was neu an den Markt kommt, was viel Geld macht, was auch teilweise vielversprechend ist, das wird unendlich gehyped."

Besonders beim stark-gehypten Rotlicht für länger leben und jünger aussehen sieht er die Versprechen kritisch. Er klärt auf: "Infrarot speziell wirkt Zellstimulierend. Zellstimulierend ist so wie das Wetter ist schön. Es macht halt irgendwas. Wie die Zelle reagiert, ob sie reagiert und schon gar ob wir damit länger gesünder leben oder älter werden, das ist nicht mal eine Hypothese, das ist einfach Marketing."

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Christina "Mausi" Lugner bei Artur Worseg i ?

Auch mit Kältekammern kann der Schönheitschirurg wenig anfangen. Seine Frau habe ihn einmal dazu überredet, eine auszuprobieren. "Mir ist drei Tage schlecht gegangen. Mir zu erklären, dass soll gesund sein – das glaube ich niemandem."

Auch Vitamin-Infusionen stuft Worseg als "Geschäftsmodell" ein, teilweise seien sie sogar "gefährlich". Überdruck-Sauerstoffkammern hätten dagegen durchaus medizinische Einsatzgebiete, seien für ein längeres Leben aber nicht notwendig.

Bei einem Ranking der Longevity-Maßnahmen landet für Worseg etwas ganz ohne teure Behandlung ganz vorne: Bewegung. Ob beim Sport oder bei anderer körperlicher Aktivität – regelmäßige Bewegung sei eine der wichtigsten Maßnahmen für ein langes, gesundes Leben und zudem kostenlos. Auch ein gutes soziales Umfeld zählt für ihn zu den entscheidenden Faktoren.

Seine Botschaft: Nicht jeder neue Anti-Aging-Trend hält, was er verspricht. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die wirklich zählen.