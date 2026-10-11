i Lili Paul-Roncalli ahnte nicht, wer hinter dem Chaos in der Manege steckte. Andreas Tischler / Vienna Press / Screenshot ARD Kuriose Szenen im Circus Lili Paul-Roncalli: Böse Überraschung in der Manege Ein Hund crasht ihre Nummer, dann mischt sich das Ordnungsamt ein! Bei Lili Paul-Roncalli lief alles schief. Und sie ahnte nicht, wer dahintersteckt. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es eine ganz besondere Nummer werden: Zum 50-Jahr-Jubiläum des Circus Roncalli wollte Lili Paul-Roncalli ihre Trapez- und Kontorsionsnummer erweitern und gemeinsam mit ihrem "Let's Dance"-Partner Massimo Sinató tanzen. Doch dann spazierte plötzlich ein unerwarteter Gast in die Manege.

Während Lili am Trapez hing, tauchte Hund Willi auf. Massimo lief dem Vierbeiner hinterher – und kam mit seiner Tanzeinlage erst einmal nicht weiter. Also schnappte er sich ein Megafon und erklärte dem Publikum die Situation: "Ich sollte eigentlich mit Lili gerade tanzen. Dieser Hund hat einen Narren an mir gefressen und läuft mir die ganze Zeit hinterher. Wir müssen nochmal von vorne anfangen."

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Roncalli: Auftakt der Jubiläumstournee in Wien i ?

Doch auch beim nächsten Anlauf wollte keine Ruhe einkehren. Diesmal tauchte ein Mann auf, der sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgab. Sein Vorwurf: Massimo habe zwar eine Tänzerlizenz, aber keine Clownlizenz. Lili bleibt zunächst cool und kontert schlagfertig: "Clown sein ist eine Leidenschaft. Da braucht man keinen Schein dafür. Ich glaube, dass es sogar in Deutschland keine Regelung dafür gibt."

Als sie schließlich gefragt wird, wer hier das Sagen hat, schiebt sie die Verantwortung weiter: "Nein, mein Papa".

Und dieser ließ nicht lange auf sich warten. Kurz darauf betritt Bernhard Paul gemeinsam mit Barbara Schöneberger die Manege. Die Auflösung: Lili ist auf einen Streich von "Verstehen Sie Spaß?" hereingefallen. Und auch ihr Papa war Teil des Plans.