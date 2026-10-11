i Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst im Talk mit Claudia Stöckl Ö3 / Tom Wunderlich Ernst packt über Geld aus Bilderbuch-Sänger: "Ich lebe von meinem Ersparten" Große Hits, große Bühnen – reich ist Maurice Ernst deshalb noch lange nicht. Der Bilderbuch-Star spricht jetzt offen über Geld, Liebe und die Zukunft. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Maschin" und "Bungalow" landete Bilderbuch große Hits, spielte auf Festivals und sogar in Amerika. Doch Rockstar-Leben = volles Konto? Falsch gedacht! Frontmann Maurice Ernst spricht im Ö3-"Frühstück bei mir" Klartext über die finanzielle Realität der Band: "Ganz ehrlich: Wenn ich Geld verdienen wollen würde, dann müsste ich etwas anderes machen."

Der 37-Jährige spricht ganz offen im Talk mit Claudia Stöckl: "Wir sind ja ein Indie-Label, wir machen alles selber. 2014 haben wir uns gesagt, wir zahlen uns 2.000 Euro im Monat pro Kopf in der Band aus. Vor zwei Jahren haben wir es dann etwas höher angesetzt"

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

Die Band steckt Einnahmen wieder in neue Projekte. Heuer habe er sich noch keinen Cent ausbezahlt, erzählt er. Stattdessen lebt er von seinen Rücklagen: "Ja, ich lebe von meinem Ersparten und meinem Idealismus."

Seit fünf Jahren verliebt

Auch privat gibt der Sänger einiges preis – obwohl er seine Beziehung normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushält. Inzwischen ist er seit fünf Jahren glücklich vergeben und lebt seit dreieinhalb Jahren mit seiner Freundin zusammen. Ihren Namen und ihren Beruf möchte er allerdings nicht verraten.

Die Beziehung gibt ihm auch beruflich Rückhalt. Er sei "in einer wunderschönen Beziehung. Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen. Ich kann mich voll konzentrieren auf meine Arbeit, ohne mich von meinem Privatleben beunruhigen zu lassen."

Wie lange er noch mit voller Intensität für die Band arbeiten will, hat sich Ernst ebenfalls überlegt. "Ich bin einfach gestrickt. Ich gebe mir immer Deadlines. Jetzt sage ich: Ich möchte bis 40 alles in Bilderbuch hineinstecken, was geht." Danach will er überlegen, wie sein Leben weitergehen soll. Ob er tatsächlich etwas verändert, lässt er offen.