i Conny Kreuter und ihre kleine Luna KATARINA LINDBICHLER Fotografie Erstmals Mama Hurra, das Baby von "Dancing Star" Conny Kreuter ist da Conny Kreuter ist erstmals Mama geworden. Am 30. September erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Von Romina Colerus 11.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist sie endlich da! Conny Kreuter ist Mama geworden. Am 30. September am Nachmittag kam ihre Tochter Luna zur Welt. Im "Heute"-Talk bestätigt die 40-Jährige die schöne Nachricht.

Auf Instagram heißt es: "1+1= 3 und das ist pure Magie. In Mathe war ich noch nie so gut aber das mit der Magie ist sicher. Am 30.9. kam unsere kleine Luna zur Welt, gesund und friedlich lernen wir uns jetzt in Ruhe kennen. Denn die Magie braucht ihre Zeit um sich täglich neu zu entfalten. Wir sind überglücklich und stolz auf unser Powergirl."

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Conny Kreuter ist Mama! Die kleine Luna ist da i ?

Auf genau diesen Moment hatte Kreuter zuletzt sehnsüchtig gewartet. Noch Anfang September erzählte sie "Heute", wie sehr sie sich darauf freue, ihre Tochter endlich küssen und in den Armen halten zu können. Gleichzeitig sprach sie offen über die Aufregung vor der Geburt: "Ich versuche mich da noch immer drauf zu fokussieren, dass ich meinem Körper vertrauen kann."

Babybauch-Shooting von Conny Kreuter mit Fotografin Kristina Verbitskaia i ?

Der Weg zum Babyglück war für Kreuter besonders emotional. Im vergangenen Jahr hatte sie eine Fehlgeburt erlitten. Erst vor wenigen Tagen erinnerte sie daran und schrieb: "Manche Seelen brauchen einen zweiten Anlauf." Nun ist dieser zweite Anlauf tatsächlich im allergrößten Glück angekommen.

Jetzt heißt es für die frischgebackene Mama und die kleine Luna aber erst einmal erholen, kennenlernen und ganz viel kuscheln.