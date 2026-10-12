i Simone Lugner war bei der Eröffnung anwesend Helmut Graf Erklären Fernbleiben Lugner-Platz enthüllt! Darum fehlten "Mausi" und Jacky Richard Lugner bekam seinen eigenen Platz gewidmet. Doch bei der Enthüllung fehlten Ex-Frau "Mausi" und Tochter Jacqueline – jetzt ist klar, warum. Von Romina Colerus 12.10.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag (11. Oktober) wäre Richard Lugner 94 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass enthüllten Anna und Christian Sinemus im Schanigarten ihres Lokals in Wien-Döbling einen privaten "Richard Lugner Platz". Mit dabei war auch seine Witwe Simone Lugner, die sich über die besondere Ehrung ihres verstorbenen Mannes freute.

Doch drei bekannte Gesichter suchte man beim Festakt vergeblich. Christina "Mausi" Lugner, Tochter Jacqueline und deren Ehemann Leo erschienen nicht im Lokal. Dabei hatte die Familie der Aktion im Vorfeld ausdrücklich zugestimmt.

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Richard-Lugner-Platz wurde enthüllt i ?

Warum also die Abwesenheit? "Wir haben im Kreis der Familie - ganz privat - Richard’s Geburtstag gedacht", erklärt "Mausi" gegenüber "Heute".

Statt beim öffentlichen Festakt dabei zu sein, entschied sich die Familie also dafür, den besonderen Tag im privaten Kreis zu verbringen.

An der Idee des eigenen Lugner-Platzes liegt es jedenfalls nicht. Bereits vor der Enthüllung hatte sich "Mausi" begeistert gezeigt und gegenüber "Heute" gemeint: "Richard hätte seine Freude daran gehabt und wahrscheinlich sofort einen VIP-Tisch reserviert."