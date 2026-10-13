i „Always and Forever - Gold“: Dorretta Carter in dem Meisterwerk von Alexis F Gonzalez Luiza Lamtiugina-Foto LuLu Ballsaison steht vor der Türe Drama, Baby! Dorretta Carter setzt alles auf Gold Die Wiener Ballsaison wirft ihre Schatten voraus und die sind diesmal ziemlich golden! Soul-Diva Carter schlüpfte in eine Robe von Alexis F. Gonzalez. Von Romina Colerus 13.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Gold geht wohl kaum! Während die Wiener noch ihre Herbstgarderobe ausführen, wird hinter den Kulissen bereits fleißig an den großen Ballauftritten gearbeitet. Designer Alexis F Gonzalez hat dafür schon einmal ordentlich Glitzer aufgefahren.

Für sein neues Projekt "Always and Forever – Gold" holte er Soul- und Funk-Sängerin Dorretta Carter vor die Kamera. Die durfte beim Shooting in eine extravagante Kreation schlüpfen. Tiefer Ausschnitt, funkelndes Korsett, riesige Puffärmel und eine lange Schleppe. Ein goldener Kopfschmuck macht den Look komplett.

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"Always and Forever - Gold" by Alexis F Gonzalez i ?

Die Inspiration lieferte ausgerechnet der Wiener Kaffeesiederball. "Das Motto vereint Kaffee, ein echtes Luxusprodukt, und Gold, ein Produkt, das eigentlich für alle Ewigkeit bleibt und Erinnerungen schafft", erklärt Gonzalez.

Und seine prominente Muse? Die hätte das Kleid offenbar am liebsten gar nicht mehr ausgezogen. "Wenn du dieses Kleid anziehst, spürst du sofort diese wahnsinnige Kraft und willst dich einfach bewegen. Wir haben so viel gelacht und die Zusammenarbeit am Set war extrem elektrisierend", schwärmt Carter.

"Dorrettas unglaubliche Energie und ihr Feuer haben das Shooting heute zu etwas ganz Besonderem gemacht", ist auch Gonzalez über die Wahl seines Models glücklich.