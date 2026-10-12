i Christa Kummer meldet sich auf Social-Media Andreas Tischler / Vienna Press Lässt aufhorchen Christa Kummer nachdenklich: "Nicht gut genug" Die ehemalige ORF-Wetterlady meldet sich mit einer Botschaft über Ängste, Selbstzweifel und den Mut, neue Wege zu gehen. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewohnt nachdenkliche Töne von Christa Kummer! "Der schwierigste Schritt ist oft der über den eigenen Schatten", schreibt sie auf Social-Media und bringt damit ein Thema zur Sprache, das wohl viele kennen.

Die ehemalige ORF-Moderatorin beschäftigt sich mit der Frage, warum wir uns manchmal selbst im Weg stehen. "Nicht, weil wir zu wenig können, sondern weil wir uns zu wenig zutrauen. Weil wir Angst haben zu scheitern, uns zu blamieren oder nicht gut genug zu sein."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: Überraschung bei Wetter-Ansage von ORF-Lady Christa Kummer i ?

Doch statt sich von solchen Gedanken bremsen zu lassen, macht Kummer ihren Followern Mut. "Wartet nicht darauf, dass euch jemand die Tür öffnet. Manchmal müsst ihr selbst den Mut aufbringen, die Klinke in die Hand zu nehmen."

Ihre Botschaft ist klar: Wer etwas verändern will, muss manchmal über seinen eigenen Schatten springen.