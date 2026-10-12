i Simone Lugner ist im "Forsthaus Rampensau" dabei Andreas Tischler / Vienna Press Nach Forsthaus-Bussi-Eklat "Der Schnitt dramatisiert": Simone Lugner wehrt sich Ihre Zeit im Forsthaus Rampensau hat sie überrascht: Simone Lugner zieht im "Heute"-Talk Fazit - und verrät, was sie an ihrer Darstellung stört. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Folge 1 von "Forsthaus Rampensau" ist da – und bereits der Reality-Auftakt auf der Kärntner Alm sorgt für Aufregung. Auch Kandidatin Simone Lugner hat die erste Folge erst bei der Premiere zum ersten Mal gesehen und erzählt im "Heute"-Talk: "Es war schon ein bisschen eine Überraschung für mich."

"Der erste Tag war für mich tatsächlich noch schwierig," spricht sie offen. Besonders viel Wirbel löste die Begrüßung von Vanessa aus. Statt eines Bussis reichte Simone ihrer Mitkandidatin die Hand. Was für die eine wie eine Zurückweisung wirkte, war für die Lugner-Witwe eine völlig normale Geste. "Ich habe mir bei der Begrüßung von Vanessa nichts dabei gedacht", erklärt Simone ehrlich.

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"Wollte nicht ablehnend wirken"

Sie stellt klar: Dass die Szene so negativ ankam, wollte sie keineswegs: "Ich wollte auch gar nicht beleidigend oder ablehnend wirken. Das mache ich bei jedem so," erklärt Lugner im "Heute"-Talk.

In Folge 1 schien es ebenfalls so, als würde Simone, während manche Kandidaten sofort offen aufeinander zugingen, sich zunächst lieber im Hintergrund aufhielt. "Ich bin nicht so dieser offene Mensch und bin, wenn ich irgendwo bin, eher im Hintergrund beobachtend, zurückhaltend", erzählt sie. Aber dennoch: Es stört sie, dass die Zuschauer nun vor allem diese Seite von ihr zu sehen bekommen.

Lugner: Sendung zeigt nicht das ganze Bild!

Denn für Simone zeigt die Sendung nicht das ganze Bild. Sie habe durchaus Gespräche geführt und mit anderen Kandidaten gelacht. Dass diese Momente im Schnitt kaum vorkommen, enttäuscht sie. "Das kommt halt jetzt im Schnitt nicht vor. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil der Schnitt dramatisiert wird."