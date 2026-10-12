i Conny Kreuter und ihre kleine Luna zu Gast bei "Guten Morgen Österreich" Screenshot ORF Zwei Wochen nach Geburt "Jüngster Gast": Conny Kreuter mit Baby Luna im ORF Erster Ausflug und gleich ins Live-TV! Conny Kreuter spricht im ORF jetzt - gemeinsam mit der kleinen Luna - über ihr neues Leben als Mama. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 30. September kam die kleine Luna zur Welt und machte "Dancing Stars-"Profi Conny Kreuter erstmals zur Mama – jetzt stand für die Neo-Mama der erste Ausflug mit ihrer Tochter an. Gemeinsam ging es für die 40-Jährige zu Moderatorin Eva Pölzl ins ORF-Studio. "Unsere erste Solo-Ausfahrt", erzählt sie - und die führte Mutter und Tochter gleich ins Live-TV.

Für Pölzl war der Besuch eine Premiere: Luna ist der "jüngste Gast, der jemals bei Guten Morgen Österreich zu Gast war", lacht die Moderatorin. Für Kreuter gab es neben dem ersten Ausflug auch einen besonderen Moment, um über die Geburt ihrer Tochter zu erzählen.

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Conny Kreuter ist Mama! Die kleine Luna ist da i ?

Kaiserschnitt nach 26 Stunden Wehen

Obwohl der ORF-Star "perfekt vorbereitet" war, kam Luna letztlich per Kaiserschnitt zur Welt. "Mein Muttermund ist nicht aufgegangen nach 26 Stunden Wehen", erzählt sie. Dazu sind die Herztöne langsam immer schlechter geworden.

"Es war nie dramatisch," stellt sie klar – aber dennoch wollten sie und ihr Partner Norbert kein Risiko eingehen – und entschieden sich schlussendlich für einen Kaiserschnitt.

Mittlerweile genießt die Tänzerin die Zeit mit ihrer ersten gemeinsamen Tochter in vollen Zügen. Ihr Partner hat bereits eine Tochter – diese wurde jetzt zur großen Schwester befördert. Bei der Verkündung der Geburt hatten die Eltern ihre Freude bereits auf Instagram geteilt: "Wir sind überglücklich und stolz auf unser Powergirl."