i Zoe Leonie und Ella Bella Guggenbichler gründeten 2023 ihr eigenes Label "ZYIKO" Simon Rajchl Zoe Leonie und Ella Bella Diese Wiener Schwestern mischen die Kreativszene auf Privat Schwestern, beruflich ein Team: Zoe Leonie und Ella Bella Guggenbichler bauen mit ihrem Label "ZYIKO" ihre eigene kreative Welt auf. Von Elena Mark 12.10.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwestern, beste Kritikerinnen und Geschäftspartnerinnen: Zoe Leonie und Ella Bella Guggenbichler teilen nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihre kreative Leidenschaft. Im Oktober 2023 machten die beiden daraus ein gemeinsames Business und gründeten ihr eigenes Schmuck-Label ZYIKO.

Beide hatten bereits jahrelang in der Design- und Kreativbranche gearbeitet, als sie beschlossen, ihr eigenes Ding zu machen. Schmuck trugen sie schon immer gerne. Nur die Stücke, die sie sich selbst vorstellten, gab es nicht. Also entwarfen sie kurzerhand ihre eigenen.

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"ZYIKO" von Zoe Leonie und Ella Bella Guggenbichler i ?

Ihre Ideen finden die beiden oft dort, wo andere einfach vorbeigehen: In der Natur, im Alltag und in kleinen Details. Die Spuren von Borkenkäfern im Wienerwald inspirierten etwa ihre "Comma Collection", alte Wiener Stuckfassaden den "Nouvo Ring". Auch fließendes Wasser und organische Formen finden sich in ihren Designs aus 925er Sterlingsilber wieder.

"Als Schwestern zu arbeiten, bringt natürlich auch kleine Herausforderungen mit sich," geben die beiden zu. Doch dass sie sich besonders gut kennen, hilft auch im Business. "Wir können zu 100 Prozent ehrlich miteinander sein", so Zoe und Ella im "Heute"-Talk. Wenn eine eine Idee hat, arbeiten sie gemeinsam daran weiter. Bis das Ergebnis stimmt – und zwar für beide.

Mehr als Schmuck

Dass ihre Kreativität weit über Schmuck hinausgeht, zeigen auch ihre anderen Projekte. Für oeticket gestalteten die Schwestern die ungewöhnliche "Uncomfy Couch" – eine mit Stacheln besetzte Couch, die dazu anregen sollte, die eigene Komfortzone zu verlassen. Auch in der Musikszene sind sie aktiv: Für das Musikvideo "Soda Zitron" von BIBIZA übernahmen die beiden gemeinsam die Art Direction.

Pop-up Store in Wien

So unterschiedlich ihre Projekte auch sind, der gemeinsame Nenner bleibt ihre Kreativität. Und mit ZYIKO setzen Ella Bella und Zoe Leonie ihre Ideen auch weiterhin in eigene Designs um. Die neuesten davon kann man schon bald live entdecken: Am 17. und 18. Oktober laden die Schwestern zum Pop-up in die Kirchengasse 33 im 7. Bezirk in Wien. Neben neuen Schmuck- und Accessoire-Designs sind auch eine Installation und weitere kreative Überraschungen geplant.