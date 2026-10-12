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Raimund Saam mit Enya Rock und Miloš Zivojinovi
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Monika FELLNER
"Vern-Eis-Sage"

Eiszeit für die Promis! Hier schmelzen alle dahin

Kunst zum Anschauen war gestern, jetzt wird sie vernascht! Zum ersten Geburtstag der Wiener Eiswerkstatt gab's für die VIPs eine süße Überraschung.
Von Heute Entertainment
12.10.2026, 19:40
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Gold, Glamour und jede Menge Kalorien! Konditormeister Miloš Zivojinović und Raimund Saam luden zur großen "Vern-Eis-Sage" in ihre "Wiener Eiswerkstatt". Star des Abends war ausgerechnet Gustav Klimt, beziehungsweise sein berühmtes Werk "Hygieia", das kurzerhand zur Eissorte wurde. Weiße Schokolade, Brownies, Erdbeeren und goldenes Dekor inklusive.

Da ließen sich auch Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek oder Martina Kaiser nicht lange bitten.

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Wer es lieber heiß mag, kommt mit den neuen "Secessions-Küchlein" samt flüssigem Schoko-, Nougat- oder Pistazienkern auf seine Kosten.

Und das Schönste an der süßen Kunst? Eine Kugel kostet weniger als drei Euro, die warmen Küchlein sieben Euro. Weil der Eissalon auch im Winter geöffnet bleibt, kann in Wien künftig sogar bei Minusgraden geschleckt werden.

red, 12.10.2026, 19:40
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