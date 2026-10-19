i Für eine köstliche Tomatensauce braucht es nicht unbedingt frische Paradeiser. iStock/yipengge (Symbolbild) Genuss-Frage Frisch oder aus der Dose: Welche Tomaten sind besser? Du willst eine richtig gute Pastasauce zaubern und greifst automatisch zu frischen Tomaten? Warum das nicht immer die beste Idee ist. Von Heute Life 19.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst im Geschäft vor dem Gemüseregal, greifst zu ein paar frischen Paradeisern und freust dich schon auf eine herrlich fruchtige Pastasauce. Doch zu Hause folgt die Ernüchterung: Die Früchte sind hart, wässrig und schmecken nach erstaunlich wenig. Dabei wartet die bessere Wahl manchmal nur ein paar Regale weiter – in der Konservendose. Denn gerade außerhalb der Saison können Dosentomaten geschmacklich die Nase vorn haben. Entscheidend ist allerdings, welche Variante du für welches Gericht verwendest.

Pelati für Biss & lang gekochte Saucen

Du möchtest einen aromatischen Sugo, ein herzhaftes Ragù oder eine richtig gute Pizzasauce zaubern? Dann greif am besten zu Pelati, also ganzen, geschälten Paradeisern aus der Dose. Sie bringen nicht nur Geschmack, sondern auch Struktur ins Gericht. Für Pizza kannst du die Früchte einfach mit den Händen zerdrücken und würzen. Für eine Pastasauce lässt du sie langsam einkochen. Beim Einkauf lohnt sich ein genauer Blick: Gute Pelati bestehen aus möglichst ganzen, tiefroten Früchten, die in Paradeisersaft liegen. Auf der Zutatenliste reichen Paradeiser, Saft und eventuell etwas Salz.

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Das Herkunftssiegel San Marzano DOP weist auf geschützte Anbau- und Herstellungsbedingungen in Kampanien hin. Ein Garant für deinen persönlichen Lieblingsgeschmack ist es allerdings nicht.

Passata für feine, schnelle Saucen

Du hast wenig Zeit, möchtest aber trotzdem eine feine Tomatensauce auf den Tisch bringen? Dann ist Passata dein bester Freund. Die passierten Paradeiser enthalten keine größeren Stücke und sorgen für eine gleichmäßige, samtige Konsistenz. Perfekt für schnelle Pastasaucen, cremige Suppen, Shakshuka oder eine glatte Pizzasauce. Auch hier gilt: Je kürzer die Zutatenliste, desto mehr Spielraum hast du beim Würzen. Für eine neutrale Basis genügen Paradeiser und eventuell etwas Salz.

Tomatenmark für Tiefgang

Tomatenmark ist dagegen kein Ersatz für Dosentomaten oder Passata. Es ist vielmehr der kleine Geschmacksverstärker, der vielen Gerichten den letzten Schliff verpasst. Schon ein bis zwei Esslöffel können Ragù, Linseneintöpfen oder Schmorgerichten deutlich mehr Tiefe verleihen. Der Trick: Röste das Mark kurz in etwas Öl an, bis es dunkler wird und angenehm duftet. So entstehen zusätzliche herzhafte Röstaromen. Pass nur auf, dass es nicht verbrennt.

Online-Supermarkt bietet teuersten Paradeiser der Welt an i ?

Dieser Blick auf die Dose lohnt sich

Lass dich von einer langen Zutatenliste nicht gleich abschrecken. Zitronensäure etwa wird häufig eingesetzt, um den Säuregehalt zu regulieren, und ist kein Zeichen für schlechte Qualität. Auf manchen italienischen Konserven verrät außerdem eine dreistellige Zahl im Chargencode den Verarbeitungstag des Jahres. Eine Sommerzahl kann ein Hinweis auf die Verarbeitung während der Erntezeit sein.