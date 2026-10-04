Völliges Chaos! So tanzt Babler SPÖ auf der Nase herum

Trotz Umfrage-Desaster (nur noch 15 Prozent in der Sonntagsfrage) und einhelliger Meinung unter den Länder-Granden trennte sich die SPÖ nicht sofort von ihrem Erfolglos-Vorsitzenden Andreas Babler. "Heute" hat das Protokoll eines Chaos-Tages in Rot:
Länderchefs stimmten sich ab
Sonntagnachmittag trafen sich zunächst die Landesvorsitzenden der SPÖ im Wiener Rathaus, um ihr weiteres Vorgehen in Sachen Parteivorsitz abzustimmen.
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Dann Krisengipfel im Luxushotel
Anschließend an das Ländertreffen marschierten alle zum Termin mit Babler. Mit dabei im Steigenberger Hotel in der Herrengasse waren auch SPÖ-Frauenchefin Holzleitner und der mächtige ÖGB-Boss Katzian. Es gebe den "Wunsch nach Veränderung", sagte Wiens Bürgermeister Ludwig im Vorfeld.
Harter Poker
Die Sitzung entwickelte sich zur Nervenschlacht. Nach "Heute"-Infos sprachen sich acht von neun Länderchefs für Bablers sofortiges Ende aus. Als Einziger dagegen: Oberösterreich-Chef Winkler.
Babler stur
Der noch amtierende Parteichef zierte sich, wollte bis zu einem Parteitag im Frühjahr bleiben.
BILDERSTRECKE: Aus für Andreas Babler – SPÖ-Showdown am Sonntag
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Zwei Aufpasser
Nach mehr als vier Stunden dann weißer Rauch – mit einem kuriosen Kompromiss: Babler bleibt bis Jahreswechsel Parteichef und Vizekanzler. In der Partei bekommt er Klubchef Kucher und Holzleitner als geschäftsführende Obleute zur Seite gestellt. Dieses Duo soll Anfang 2027 ganz übernehmen und den Parteitag organisieren.
Nachfolger Marterbauer
Finanzminister Markus Marterbauer soll 2027 Vizekanzler werden. Der genaue Termin hängt von dessen Genesungsfortschritt ab. Ob er auch Parteichef werden soll, war Stand Sonntagabend völlig offen.