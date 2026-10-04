i Babler und sein Mitarbeiter Seltenheim Helmut Graf Protokoll einer Eskalation Völliges Chaos! So tanzt Babler SPÖ auf der Nase herum Babler bekommt zwei Aufpasser, muss das Vizekanzleramt abtreten, klammert sich aber an den Ministerposten. So stürzte er seine Partei ins Chaos. Von Newsdesk Heute 04.10.2026, 22:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz Umfrage-Desaster (nur noch 15 Prozent in der Sonntagsfrage) und einhelliger Meinung unter den Länder-Granden trennte sich die SPÖ nicht sofort von ihrem Erfolglos-Vorsitzenden Andreas Babler. "Heute" hat das Protokoll eines Chaos-Tages in Rot:

Länderchefs stimmten sich ab

Sonntagnachmittag trafen sich zunächst die Landesvorsitzenden der SPÖ im Wiener Rathaus, um ihr weiteres Vorgehen in Sachen Parteivorsitz abzustimmen.

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Dann Krisengipfel im Luxushotel

Anschließend an das Ländertreffen marschierten alle zum Termin mit Babler. Mit dabei im Steigenberger Hotel in der Herrengasse waren auch SPÖ-Frauenchefin Holzleitner und der mächtige ÖGB-Boss Katzian. Es gebe den "Wunsch nach Veränderung", sagte Wiens Bürgermeister Ludwig im Vorfeld.

Harter Poker

Die Sitzung entwickelte sich zur Nervenschlacht. Nach "Heute"-Infos sprachen sich acht von neun Länderchefs für Bablers sofortiges Ende aus. Als Einziger dagegen: Oberösterreich-Chef Winkler.

Babler stur

Der noch amtierende Parteichef zierte sich, wollte bis zu einem Parteitag im Frühjahr bleiben.

BILDERSTRECKE: Aus für Andreas Babler – SPÖ-Showdown am Sonntag i ?

Zwei Aufpasser

Nach mehr als vier Stunden dann weißer Rauch – mit einem kuriosen Kompromiss: Babler bleibt bis Jahreswechsel Parteichef und Vizekanzler. In der Partei bekommt er Klubchef Kucher und Holzleitner als geschäftsführende Obleute zur Seite gestellt. Dieses Duo soll Anfang 2027 ganz übernehmen und den Parteitag organisieren.

Nachfolger Marterbauer

Finanzminister Markus Marterbauer soll 2027 Vizekanzler werden. Der genaue Termin hängt von dessen Genesungsfortschritt ab. Ob er auch Parteichef werden soll, war Stand Sonntagabend völlig offen.

Kleben am Ministerposten

Sein Ministeramt will Babler behalten. Wohl eine Motivation: das Monatsgehalt von 19.000 Euro.

Partei im Chaos

Diese "Erpressung" durch Babler stürzt die SPÖ wohl noch tiefer ins Chaos als bereits derzeit.

Absage an Zeiler

Zu den Ambitionen des Medienmanagers Zeiler auf den Chefsessel sagte Parteimanager Seltenheim: "Niemand ist der Meinung, dass er die Partei übernehmen soll."

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+++Live-Ticker zu Ende+++ Damit ist der "Heute"-Live-Ticker zum SPÖ-Showdown zu Ende! Mehr zum Thema gibts hier: SPÖ-Spitze macht Gerhard Zeiler jetzt klare Ansage Absage an Zeiler Der Bewerbung von Medienmanager Gerhard Zeiler um den SPÖ-Vorsitz erteilte Parteimanager Klaus Seltenheim im Anschluss an die Sitzung der SPÖ-Granden eine deutliche Absage: "Niemand ist der Meinung, dass er die Partei übernehmen soll. Ich denke, dass das Kapitel damit beendet ist." Gerhard Zeiler machte der SPÖ ein "Angebot" – "wenn die Partei mich will". Sie will offenbar nicht. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Vor Babler-Statement: Doskozil bereits abgereist Bei seinem Statement wurde Andreas Babler von fast allen Landesparteivorsitzenden begleitet. Nur Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte die Sitzung bereits zuvor verlassen. Die SPÖ-Granden in der ersten Reihe. Helmut Graf Kanzler Stocker stellt klar: "Darf die Regierungsarbeit nicht beeinträchtigen!" Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) äußert sich zu dem Wechsel in der SPÖ und betont, dass dies keinen Einfluss auf die Regierungsarbeit haben dürfte. "Als Bundeskanzler ist es meine Aufgabe, für Stabilität zu sorgen. Für uns gilt das Regierungsprogramm, das wir weiter konsequent abarbeiten werden. Parteiinterne Diskussionen dürfen die Regierungsarbeit nicht beeinträchtigen. Alle Regierungsparteien müssen sich mit voller Kraft und Aufmerksamkeit dem Herbst der Ergebnisse widmen. Wir haben viel zu tun. Das reicht von der Reformpartnerschaft, über die Sozialhilfe-Reform und das Verbot des Politischen Islam bis zum Zukunftsdepot." Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) darf der SPÖ-Wechsel keinen Einfluss auf die Regierungsarbeit haben. Helmut Graf Seltenheim: "Partei hat an einem Strang gezogen" Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sei der heutige Tag ein "sehr sehr guter", da die gesamte Partei an einem Strang gezogen hätte. "Es gibt eine geregelte Übergabe, die wir lange nicht hatten", so Seltenheim in der ZiB2. "Damit bringen wir Ordnung in die Partei." Am Donnerstag soll der Vorschlag im Bundesparteigremium fixiert werden. Klaus Seltenheim am Sonntagabend in der ZiB-2. Screenshot ORF "Nicht regierungsfähig" – FPÖ fordert Neuwahlen FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz fordert als Reaktion Neuwahlen. Der bloße Abgang des SPÖ-Chefs würde laut dem Freiheitlichen nichts beschönigen. "Eine Partei, die derart mit ihren eigenen Eitelkeiten und Grabenkämpfen beschäftigt ist, hat in einer Bundesregierung momentan absolut nichts verloren. In ihrer aktuellen Verfassung ist die SPÖ schlichtweg nicht regierungsfähig" FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz fordert Neuwahlen. Hemut Graf Babler: "Freiwilliger Schritt" Andreas Babler betont, dass er diesen Schritt freiwillig setzt. "Ich habe mir bei der Übernahme des Parteivorsitzes geschworen anders zu sein – nicht persönliches Interesse in den Vordergrund, sondern das Wohl der Bewegung vor alles andere zu stellen". Babler will Minister bleiben Bis zum Jahresende soll Andreas Babler Vizekanzler und Parteivorsitzender bleiben. Zur Seite werden ihm Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher gestellt. Die Übergabe des Vizekanzlers-Amt soll Anfang nächsten Jahres erfolgen – abhängig vom Gesundheitszustand Marterbauers. Babler selbst will Minister bleiben. Andreas Babler und Klaus Seltenheim geben die nächsten Schritte bekannt. Helmut Graf "Werde alles dafür tun" Bei einem Punkt waren sich laut Babler alle einig. "Eine neue Einigkeit der SPÖ, die geschlossen und gemeinsam auftritt." Auch der große Vertrauensverlust in die rote Partei müsse wieder aufgebaut werden– sowohl bei den Mitgliedern als auch bei der Bevölkerung. Regierungsarbeit wird fortgeführt Nun soll ein geordneter Prozess folgen. Eine konstante und verlässliche Regierungsarbeit soll gleichzeitig und ohne Unterbrechung weiter geführt werden. "Es braucht geordnete Ansagen und Prozesse", so Babler. "Mir ist wichtig, dass dies die Partei bekommt."

Indes stürzte Noch-Parteichef Babler seine Partei – einmal mehr – ins komplette Chaos ...