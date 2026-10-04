SPÖ berät über Krise – dazu gibt’s vegane Jakobsmuschel

Während die SPÖ-Spitze am Sonntag über die Zukunft der Partei berät, ist auch für Verpflegung gesorgt. Bei der Sitzung im Hotel Steigenberger sollen unter anderem vegane Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln auf dem Speiseplan stehen.
Zuvor waren die roten Landesparteichefs ab 14 Uhr im Wiener Rathaus zu einer Vorbesprechung zusammengekommen. Danach wechselten die Beratungen ins Hotel Steigenberger.
Dort nehmen neben Parteichef Andreas Babler auch SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an den Gesprächen teil.
Für die Sitzung sind drei Stunden eingeplant. Ein fixes Ende gibt es allerdings nicht. Vorarlbergs SPÖ-Chef Mario Leiter erklärte, die Beratungen seien "nach oben offen" – sie könnten damit auch länger dauern.
Für die Teilnehmer gibt es während der Beratungen auch eine vegane Stärkung. Nach "Heute"-Informationen werden vegane Grammelknödel sowie vegane Jakobsmuscheln (meist aus Kräuterseitlingen zubereitet) serviert.
Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der schlechten Umfragewerte der Sozialdemokraten statt. In der aktuellen Sonntagsfrage erreicht die SPÖ 15 Prozent.
Bei den Beratungen geht es um die künftige Aufstellung der Partei und damit auch um die Zukunft von Parteichef Andreas Babler.