i Während der dreistündigen SPÖ-Krisensitzung stehen ungewöhnliche Speisen auf dem Plan: Vegane Jakobsmuscheln und vegane Grammelknödel. "Heute"-Montage / iStock / Helmut Graf Ungewöhnliches Menü SPÖ berät über Krise – dazu gibt’s vegane Jakobsmuschel Beim SPÖ-Krisengipfel geht es ans Eingemachte – auch auf den Tellern. Vegane Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln sollen aufgetischt werden. Von Heute Politik 04.10.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die SPÖ-Spitze am Sonntag über die Zukunft der Partei berät, ist auch für Verpflegung gesorgt. Bei der Sitzung im Hotel Steigenberger sollen unter anderem vegane Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln auf dem Speiseplan stehen.

Zuvor waren die roten Landesparteichefs ab 14 Uhr im Wiener Rathaus zu einer Vorbesprechung zusammengekommen. Danach wechselten die Beratungen ins Hotel Steigenberger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sitzung für drei Stunden angesetzt

Dort nehmen neben Parteichef Andreas Babler auch SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an den Gesprächen teil.

Für die Sitzung sind drei Stunden eingeplant. Ein fixes Ende gibt es allerdings nicht. Vorarlbergs SPÖ-Chef Mario Leiter erklärte, die Beratungen seien "nach oben offen" – sie könnten damit auch länger dauern.

Vegane Jakobsmuschel auf der Karte

Für die Teilnehmer gibt es während der Beratungen auch eine vegane Stärkung. Nach "Heute"-Informationen werden vegane Grammelknödel sowie vegane Jakobsmuscheln (meist aus Kräuterseitlingen zubereitet) serviert.

SPÖ bei 15 Prozent

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der schlechten Umfragewerte der Sozialdemokraten statt. In der aktuellen Sonntagsfrage erreicht die SPÖ 15 Prozent.

Bei den Beratungen geht es um die künftige Aufstellung der Partei und damit auch um die Zukunft von Parteichef Andreas Babler.