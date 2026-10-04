StartseiteNachrichtenPolitik
Während der dreistündigen SPÖ-Krisensitzung stehen ungewöhnliche Speisen auf dem Plan: Vegane Jakobsmuscheln und vegane Grammelknödel.
Während der dreistündigen SPÖ-Krisensitzung stehen ungewöhnliche Speisen auf dem Plan: Vegane Jakobsmuscheln und vegane Grammelknödel.
"Heute"-Montage / iStock / Helmut Graf
Ungewöhnliches Menü

SPÖ berät über Krise – dazu gibt’s vegane Jakobsmuschel

Beim SPÖ-Krisengipfel geht es ans Eingemachte – auch auf den Tellern. Vegane Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln sollen aufgetischt werden.
Heute Politik
Von Heute Politik
04.10.2026, 17:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Während die SPÖ-Spitze am Sonntag über die Zukunft der Partei berät, ist auch für Verpflegung gesorgt. Bei der Sitzung im Hotel Steigenberger sollen unter anderem vegane Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln auf dem Speiseplan stehen.

Zuvor waren die roten Landesparteichefs ab 14 Uhr im Wiener Rathaus zu einer Vorbesprechung zusammengekommen. Danach wechselten die Beratungen ins Hotel Steigenberger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Sitzung für drei Stunden angesetzt

Dort nehmen neben Parteichef Andreas Babler auch SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an den Gesprächen teil.

Für die Sitzung sind drei Stunden eingeplant. Ein fixes Ende gibt es allerdings nicht. Vorarlbergs SPÖ-Chef Mario Leiter erklärte, die Beratungen seien "nach oben offen" – sie könnten damit auch länger dauern.

Vegane Jakobsmuschel auf der Karte

Für die Teilnehmer gibt es während der Beratungen auch eine vegane Stärkung. Nach "Heute"-Informationen werden vegane Grammelknödel sowie vegane Jakobsmuscheln (meist aus Kräuterseitlingen zubereitet) serviert.

Auch interessant

"Wunsch nach Veränderung" – Ludwig mit klarer Ansage
"Es ist aus": Das ist der Geheimplan für Bablers Ablöse
Babler-Beben droht – jetzt meldet sich Ludwig zu Wort

SPÖ bei 15 Prozent

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der schlechten Umfragewerte der Sozialdemokraten statt. In der aktuellen Sonntagsfrage erreicht die SPÖ 15 Prozent.

Bei den Beratungen geht es um die künftige Aufstellung der Partei und damit auch um die Zukunft von Parteichef Andreas Babler.

pol,04.10.2026, 17:22
Mehr zum Thema
SPÖAndreas BablerEva-Maria HolzleitnerMario Leiter

Weiterlesen

Weitere Storys
EssenVegetarismusVegetarisch
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote