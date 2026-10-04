i Frauen- und Wissenschaftsminsterin Eva-Maria Holzleitner – sie ist auch Vorsitzende der SPÖ-Frauen – bei der Ankunft am Ort des Treffens. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH SPÖ-Spitzentreffen Einzige Frau in Herrengasse – Holzleitner mit Ansage Die SPÖ berät über die Zukunft von Parteichef Babler. Ministerin Holzleitner schließt eine Übernahme der Parteispitze aus. Von Heute Politik 04.10.2026, 16:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die SPÖ stehen am Sonntag entscheidende Beratungen über die künftige Aufstellung der Partei an. Zunächst kommen die neun roten Länderchefs zusammen, später ist eine weitere Runde mit SPÖ-Chef Andreas Babler geplant.

Ab 14 Uhr beraten die Länderchefs im Wiener Rathaus untereinander. Um 16 Uhr soll das Treffen mit Babler im Hotel Steigenberger Herrenhof folgen. Dort soll auch darüber gesprochen werden, wie es mit der Sozialdemokratie weitergeht.

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BILDERSTRECKE: Aus für Andreas Babler – SPÖ-Showdown am Sonntag i ?

Holzleitner trifft im Hotel ein

Frauenministerin und SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner ist bereits im Hotel Steigenberger in der Herrengasse eingetroffen.

Dabei wurde sie auch darauf angesprochen, dass sie die einzige Frau in der Runde ist. Holzleitner sieht hier Veränderungsbedarf: "Da muss sich perspektivisch auf jeden Fall etwas ändern".

Absage für Parteispitze

Eine Übernahme der SPÖ-Spitze lehnt die Ministerin klar ab. Gegenüber "Heute" stellt Holzleitner klar: Für den Parteivorsitz steht sie nicht zur Verfügung. "Nein. Ich bin stellvertretende Parteivorsitzende, Frauenvorsitzende und Ministerin für drei große Bereiche. Es gibt sehr viel zu tun, darauf konzentriere ich mich", erklärt Holzleitner auf "Heute"-Anfrage.