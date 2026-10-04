Einzige Frau in Herrengasse – Holzleitner mit Ansage

Für die SPÖ stehen am Sonntag entscheidende Beratungen über die künftige Aufstellung der Partei an. Zunächst kommen die neun roten Länderchefs zusammen, später ist eine weitere Runde mit SPÖ-Chef Andreas Babler geplant.
Ab 14 Uhr beraten die Länderchefs im Wiener Rathaus untereinander. Um 16 Uhr soll das Treffen mit Babler im Hotel Steigenberger Herrenhof folgen. Dort soll auch darüber gesprochen werden, wie es mit der Sozialdemokratie weitergeht.
Frauenministerin und SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner ist bereits im Hotel Steigenberger in der Herrengasse eingetroffen.
Dabei wurde sie auch darauf angesprochen, dass sie die einzige Frau in der Runde ist. Holzleitner sieht hier Veränderungsbedarf: "Da muss sich perspektivisch auf jeden Fall etwas ändern".
Eine Übernahme der SPÖ-Spitze lehnt die Ministerin klar ab. Gegenüber "Heute" stellt Holzleitner klar: Für den Parteivorsitz steht sie nicht zur Verfügung. "Nein. Ich bin stellvertretende Parteivorsitzende, Frauenvorsitzende und Ministerin für drei große Bereiche. Es gibt sehr viel zu tun, darauf konzentriere ich mich", erklärt Holzleitner auf "Heute"-Anfrage.