SPÖ-Showdown: Babler weg – SIE sollen jetzt übernehmen

04.10.2026, 10:20 ÖVP-Landeschef schließt Neuwahlen "nicht völlig aus"
In der Fernseh-Pressestunde hat am Sonntag auch Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner zur Situation bei der SPÖ Stellung genommen. Er erwartet sich eine rasche Klärung der Fronten, so stehe schließlich auch "die Handlungsfähigkeit der Regierung auf dem Prüfstand", so Wallner im ORF. Sind Neuwahlen denkbar? Wallner. "Man kann das nie völlig ausschließen bei solchen Vorgängen."
04.10.2026, 10:14 FPÖ-General fordert sofortige Neuwahlen
Michael Schnedlitz, Generalsekretär der Freiheitlichen, reagiert mit viel Häme auf die Vorsitzdebatte bei den Roten und tritt für sofortige Neuwahlen ein. Die SPÖ sei "mittlerweile mehr eine rote Selbsthilfegruppe als eine politische Partei", so Schnedlitz.
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
Sabine Hertel
04.10.2026, 10:02 Wer die Partei übernehmen könnte
Immer wahrscheinlicher im SPÖ-Karussell: eine Ämter-Trennung. Vizekanzler:
Marterbauer oder Hanke. Und (interimistisch) die Partei? Hier wird nun Klubchef Kucher energisch genannt.
Sofort übernehmen könnte auch ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin Bablers – derer es einige gibt. Sehen wir uns die Liste an:
➡️ Doris Bures, Dritte Nationalratspräsidentin
➡️ Daniel Fellner, Kärntner Landeshauptmann
➡️ Julia Herr, Vize-Klubchefin
➡️ Eva-Maria Holzleitner, Frauen-Vorsitzende
➡️ Jörg Leichtfried, Staatssekretär
➡️ Mario Leiter, SPÖ-Vorarlberg-Chef
➡️ Elvira Schmidt, Dritte Landtagspräsidentin in NÖ
➡️ Philip Wolgemuth, Vize-Landeschef Tirol
➡️ Martin Winkler, SPOÖ-Chef
04.10.2026, 09:40 SPÖ-Talfahrt: Nur noch 15 Prozent
Rote Balken, die in die Höhe schießen, die Rückeroberung des Kanzleramts und ein neues sozialdemokratisches Zeitalter – nicht weniger hat
Andreas Babler seinen Genossen versprochen. Unter Babler so schwach wie nie
Eingetreten ist das nicht. In der aktuellen
"Heute"-Sonntagsfrage (Unique Research, Oktober 2026) kommt die einst so stolze Partei nur noch auf 15 Prozent. Babler hatte auch schon das historisch schlechteste Wahlergebnis (21,1 Prozent) zu verantworten. Auch davon ist man mittlerweile meilenweit entfernt.
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04.10.2026, 09:35 Babler-Aus – aber wer folgt noch?
Nun nimmt auch das Nachfolge-Karussell in der SPÖ rasch Fahrt auf. Wunsch-Nachfolger vieler in der Partei als Vizekanzler wäre Finanzminister
Markus Marterbauer. Er muss wegen einer Krebserkrankung allerdings noch eine Chemotherapie im AKH absolvieren. Variante B: Infrastrukturminister Peter Hanke.
SPÖ-Klubobmann Philip Kucher
Helmut Graf
Bures oder Kucher für Partei?
Und die Partei? Hier läuft derzeit alles auf eine Interimslösung hinaus. Wer auch immer zwischenzeitlich für Andreas Babler übernimmt, hat als zentrale Aufgabe die Organisation eines Parteitags Anfang 2027.
Doris Bures wird wohl weiter von zahlreichen Partei-Granden bekniet werden, hat in der Vergangenheit aber stets abgewunken. Neuester Geheimplan – wie von "Heute" berichtet – ist Klubchef Philip Kucher, der zu allen Lagern eine intakte Gesprächsbasis hat. Interessanterweise ist er bei der Krisensitzung im Hotel Herrenhof heute nicht geladen. 04.10.2026, 09:22 Bedingungen der Wiener SPÖ
Neben der Gewerkschaft war die Wiener SPÖ die letzte Unterstützerin von Parteichef Babler. Zuletzt hat auch Michael Ludwig seine schützende Hand entzogen und von seiner Landesgruppe am Samstag grünes Licht für eine Ablöse Bablers erhalten. Er hat freie Hand bei der Unterredung mit seinen Kollegen aus den Bundesländern. Die Wiener sind aber mehrheitlich gegen Zeiler an der Parteispitze – und Bablers Aus soll gesichtswahrend über die Bühne gehen.
04.10.2026, 09:17 Das ist der Fahrplan 14 Uhr: Zuerst tagen die neun roten Länderchefs unter sich – und zwar im Wiener Rathaus. 16 Uhr: Im noblen Steigenberger-Hotel Herrenhof in Wiens innerster Stadt treffen die neun Landes-Capos mit Noch-Vorsitzendem Babler zusammen. Für ihn wird ein gesichtswahrender Abgang – das ist eine Bedingung der Wiener Landesgruppe – vorbereitet. Die Sitzung ist vorerst für drei Stunden anberaumt. 04.10.2026, 08:57 SPÖ ringt heute um Zukunft
Schönen Sonntag aus dem
"Heute"-Newsroom! Bei der SPÖ steht heute der Showdown um Vorsitzenden Andreas Babler bevor. Um 14 Uhr kommen dazu die Länderchefs im Rathaus zusammen. Im Anschluss treffen die neun Granden mit Babler, Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt und Frauen-Vorsitzender Eva-Maria Holzleitner im Hotel Steigenberger zusammen.