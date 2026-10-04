StartseiteNachrichtenPolitik
Andreas Babler steht vor dem Abgang
Andreas Babler steht vor dem Abgang
Helmut Graf
"Heute" berichtet LIVE

SPÖ-Showdown: Babler weg – SIE sollen jetzt übernehmen

Die Ära Babler in der SPÖ neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag kommen die neun Länderchefs mit dem Vorsitzenden zusammen. Der "Heute"-Liveticker.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
04.10.2026, 11:13
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben

Andreas Babler vor der Ablöse! Die SPÖ legt am Sonntag den Fahrplan für eine Neuaufstellung der Partei fest. "Heute" berichtet den ganzen Tag über LIVE über die aktuellen Entwicklungen.

Hintergrund für die angepeilte personelle Rochade ist die rasante Talfahrt der Sozialdemokraten. In der aktuellen Sonntagsfrage kommt die Partei nur noch auf 15 Prozent. Das Interesse von Medienmanager Gerhard Zeiler für den Vorsitz hat die Führungsdebatte neu befeuert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
red,Akt. 04.10.2026, 11:48, 04.10.2026, 11:13
Mehr zum Thema
SPÖAndreas BablerSP / Sozialdemokratische Partei

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote