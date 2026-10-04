SPÖ-Showdown: Babler weg – SIE sollen jetzt übernehmen

Rote Balken, die in die Höhe schießen, die Rückeroberung des Kanzleramts und ein neues sozialdemokratisches Zeitalter – nicht weniger hat Andreas Babler seinen Genossen versprochen.

Unter Babler so schwach wie nie

Eingetreten ist das nicht. In der aktuellen "Heute"-Sonntagsfrage (Unique Research, Oktober 2026) kommt die einst so stolze Partei nur noch auf 15 Prozent. Babler hatte auch schon das historisch schlechteste Wahlergebnis (21,1 Prozent) zu verantworten. Auch davon ist man mittlerweile meilenweit entfernt.

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