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Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig bezweifle, dass „heute um Mitternacht schon alles entschieden“ sein werde.
Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig bezweifle, dass „heute um Mitternacht schon alles entschieden“ sein werde.
Helmut Graf
SPÖ vor Umbau

"Wunsch nach Veränderung" – Ludwig mit klarer Ansage

Michael Ludwig rechnet bei dem SPÖ-Gipfel nicht mit einer schnellen Entscheidung. In der Partei gebe es aber einen klaren "Wunsch nach Veränderung".
Heute Politik
Von Heute Politik
04.10.2026, 16:53
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In der SPÖ laufen die entscheidenden Beratungen über die künftige Aufstellung der Partei. Am Sonntagnachmittag kamen zunächst die Landesparteichefs im Wiener Rathaus zusammen, bevor die Gespräche mit Parteichef Andreas Babler im Hotel Steigenberger weitergingen.

Babler-Aus – hier trifft er beim SPÖ-Showdown ein

Ab 14 Uhr trafen die roten Landeschefs zu ihrer Vorbesprechung ein. Für 16 Uhr war anschließend die größere Runde mit Babler, SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim angesetzt.

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Ludwig erwartet längeren Prozess

Vor den Beratungen äußerten sich mehrere Landesparteichefs gegenüber Journalisten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig rechnet nicht unbedingt mit einer sofortigen Entscheidung.

Er bezweifle, dass "heute um Mitternacht schon alles entschieden" sein werde. Der Wiener SPÖ-Chef sprach vielmehr von einem "Prozess".

Gleichzeitig machte Ludwig deutlich, dass es innerhalb der Partei Veränderungen geben soll. Es gebe einen "Wunsch nach Veränderung".

Auch Vorarlbergs SPÖ-Chef Mario Leiter erwartet nach dem Treffen konkrete nächste Schritte. Nach der Sitzung solle es einen "Fahrplan" geben.

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Babler beantwortet entscheidende Frage nicht

Babler traf gegen 16.15 Uhr beim Hotel ein. Den wartenden Journalisten wünschte er einen "schönen Nachmittag".

Einzige Frau in Herrengasse – Holzleitner mit Ansage

Auf die Frage, ob er am Abend noch SPÖ-Chef sein werde, gab Babler keine Antwort. Begleitet wurde er von den SPÖ-Bundesgeschäftsführern Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder.

Angesichts der zahlreichen eintreffenden Autos wandte sich Babler noch einmal an die Journalisten: "Verletzt Euch nicht!"

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Umfrage: SPÖ bei 15 Prozent

Hintergrund der Beratungen sind die schlechten Umfragewerte der Sozialdemokraten. In der aktuellen Sonntagsfrage kommt die SPÖ auf 15 Prozent.

Zusätzlichen Schwung erhielt die Diskussion über die Parteispitze durch Medienmanager Gerhard Zeiler. Sein Interesse am SPÖ-Vorsitz hat die Führungsdebatte innerhalb der Partei neu angefacht.

pol,04.10.2026, 16:53
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