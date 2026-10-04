i Babler dürfte Vizekanzler-Amt wohl an Markus Marterbauer übergeben. Helmut Graf Stellt Ämter zur Verfügung "Er weiß, dass es aus ist": Babler-Abgang ist jetzt fix Bereits vor dem Showdown in Rot um 16 Uhr im noblen Hotel Steigenberger ist klar: Andreas Babler ist Geschichte. Offen ist nur noch der Zeitplan. Von Newsdesk Heute 04.10.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Showdown um Andreas Babler geht am Sonntagnachmittag ins Finale. Laut einem hochrangigen SPÖ-Granden ist die Ablöse des Parteichefs nicht mehr die Frage – sondern nur noch, wie und wann sie über die Bühne geht.

"Es ist aus"

In der SPÖ laufen die letzten Vorbereitungen für den großen Krisengipfel. Neun von neun roten Länderorganisationen gegen sich, dazu der dramatische Absturz in den Umfragen: Für Andreas Babler dürfte die Reise an der Spitze der Sozialdemokratie zu Ende gehen.

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Ein hochrangiger SPÖ-Grande sagt am Sonntag gegenüber "Heute" unmissverständlich: "Ihm ist klar, dass es aus ist."

Jetzt geht es um Bablers Abgang

Damit dreht sich hinter den Kulissen offenbar längst nicht mehr alles um die Frage, ob Babler gehen muss. Vielmehr soll nun geklärt werden, wann er welches seiner Ämter zur Verfügung stellt. "Das ist das Hauptziel des Treffens um 16 Uhr", erklärt der SPÖ-Insider.

Malerische Kulisse: das Hotel Steigenberger in der Wiener Herrengasse Helmut Graf

Zuvor beraten ab 14 Uhr die neun roten Länderchefs im Wiener Rathaus untereinander. Um 16 Uhr folgt dann die entscheidende Runde mit Babler im Hotel Steigenberger Herrenhof. Dort soll auch festgelegt werden, wie die Sozialdemokratie nach der Ära Babler weitermacht.

Sie sind beim roten Showdown dabei: Andreas Babler, Bundesparteivorsitzender

Michaela Schmidt, Regierungskoordinatorin

Eva-Maria Holzleitner, Frauen-Vorsitzende

Wolfgang Katzian, Gewerkschaftsboss

Michael Ludwig, Bürgermeister Wien

Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann Burgenland

Daniel Fellner, Landeshauptmann Kärnten

Sven Hergovich, Landesparteichef Niederösterreich

Martin Winkler, Landesparteichef Oberösterreich

Max Lercher, Landesparteichef Steiermark

Philip Wolgemuth, Landesparteichef Tirol

Peter Eder, Landesparteichef Salzburg

Mario Leiter, Landesparteichef Vorarlberg

Parteitag im ersten Quartal 2027

Nach dem Abgang soll ein umfassender inhaltlicher und personeller Reformprozess gestartet werden. Zielpunkt wäre ein Parteitag Anfang 2027, bei dem die SPÖ ihre Führung und ihren Kurs neu aufstellt.

Offen ist dabei noch, welche Rolle Babler selbst in diesem Prozess spielen könnte – und ob es für die Übergangsphase zu einer Teamlösung kommt. Ein solches Modell hatte es bereits bei den Regierungsverhandlungen gegeben, als Bablers Einfluss durch andere SPÖ-Spitzenvertreter eingehegt worden war.

Marterbauer als Vizekanzler?

Auch eine Trennung der Spitzenämter wird immer konkreter. Weiterhin im Rennen für das Amt des Vizekanzlers ist Finanzminister Markus Marterbauer. Als weitere Variante wird Infrastrukturminister Peter Hanke genannt.

Für die interimistische Parteiführung fällt unterdessen immer häufiger der Name von Klubchef Philip Kucher. Er gilt als jemand, der mit den unterschiedlichen Lagern innerhalb der SPÖ eine funktionierende Gesprächsbasis hat. Auch Doris Bures wird weiterhin genannt.

Fest steht: Die neue Führung übernimmt eine Partei in einer dramatischen Lage. In der aktuellen "Heute"-Sonntagsfrage von Unique Research kommt die SPÖ nur noch auf 15 Prozent (siehe Grafik). Bei der Nationalratswahl unter Babler waren es bereits historisch schwache 21,1 Prozent gewesen.

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Die Fotografen warten schon... Um 16 Uhr soll die große Runde starten. Es könnte etwas später werden – denn die Länder-Chefs haben ihr Vorgespräch auch mit Verspätung begonnen. Vor dem Hotel Steigenberger Herrenhof in der Wiener City warten die Fotografen, dass die Teilnehmer am roten Showdown eintreffen. Helmut Graf Strenge Sicherheitsvorkehrungen Vor Beginn der roten Krisensitzung mit Vizekanzler Andreas Babler checkte die Polizei mit Spürhunden das Innenstadthotel, in dem das Treffen ab 16 Uhr angesetzt ist. Sicherheits-Check am Ort des Geschehens Helmut Graf Fellner: "Schließe das nicht aus" Vor Beginn der Vorbesprechung der SP-Länderchefs im Rathaus erklärte Kärntens Daniel Fellner, er freue sich, "dass alle an einen Tisch kommen und die unterschiedlichen Positionen ausgetauscht werden“. Das habe es seit Jahren nicht mehr gegeben: "Traurig genug". Ob es am Ende des Tages einen lachenden Dritten neben Babler und Zeiler geben könnte, wollte er nicht ausschließen. Auf jeden Fall werde es wohl ein langer Abend... Kärntens Landeshauptmann und SP-Chef Daniel Fellner am Weg ins Wiener Rathaus. Helmut Graf Neuer SPÖ-Chef gesucht – es hagelt Absagen Die roten Granden ringen um die Zukunft der SPÖ – und eine neue Führung für die Partei. Das Interesse am Parteichef-Job ist aktuell enden wollend. Nur Medienmanager Gerhard Zeiler, der mit seiner "Bewerbung" die Causa beschleunigt hat, zeigt noch auf. Ansonsten hagelt es mehr oder weniger strikte Absagen. Finanzminister Markus Marterbauer hat zumindest für die nächsten Monate abgewunken. Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner will nicht. Die Grande Dame der SP, die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, lehnte bisher ab. Ein "Nein" kommt dem Vernehmen nach auch vom roten Klubchef Philip Kucher. Der zuletzt ins Spiel gebrachte Kärntner Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser soll ebenfalls abgewunken haben. Genannt werden noch Verkehrsminister Peter Hanke. Und der oberösterreichische Landeschef Martin Winkler. Neun SP-Länderchefs im Wiener Rathaus Das Treffen der neun SP-Länderparteichefs war für 14 Uhr angesetzt, begann aber mit einiger Verspätung - denn den ganzen Vormittag über gab es schon Vorbesprechungen unter den roten Granden in verschiedenen Konstellationen. Jetzt sind alle SPÖ-Länderchefs eingetrudelt Im Wiener Rathaus kann es nun zur Sache gehen. Nach dem Eintreffen von Hans Peter Doskozil sind alle neun SP-Landesparteichefs vor Ort. Als einer der ersten kam der oberösterreichische SP-Chef Martin Winkler – und gibt sich den wartenden Journalisten gegenüber recht wortkarg. Helmut Graf Jetzt ist auch Burgenland-Chef Doskozil da Hier fährt jetzt der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil beim Rathaus vor. Dass auch er am Parteigipfel teilnimmt, gilt seit Tagen als Zeichen, dass tatsächlich Entscheidungen am Programm stehen. Helmut Graf Kärnten-Chef Fellner ist vor Ort Auch Daniel Fellner stellte sich den Medienvertretern. Daniel Fellner Helmut Graf Lercher und Winkler kamen zu Fuß Bodenständig zu Fuß kam Steiermarks Max Lercher beim Wiener Rathaus an. Er ging bei den wartenden Medienvertretern vorbei. Wie berichtet, war Lercher neben Kärntens Landeschef Daniel Fellner maßgeblich für das Zustandekommen dieses ersten SPÖ-Landesparteichef-Gipfels seit 2023. Steiermarks Max Lercher ging zu Fuß zum Rathaus. Helmut Graf Treffen der SP-Länderchefs ab 14 Uhr Um 14 Uhr sollte das Treffen der neun SPÖ-Landesparteichefs bei Bürgermeister Michael Ludwig im Wiener Rathaus losgehen. Die roten Granden dürften sich großteils um kurz vor zwei eingefunden haben. Die Zusammenkunft ist die Vorbesprechung für das Treffen ab 16 Uhr mit Andreas Babler im Innenstadthotel Steigenberger Herrenhof. Dabei sind dort auch der mächtige Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian, SPÖ-Frauenchefin Holzleitner und Staatssekretärin Schmidt. Vor dem Wiener Rathaus haben Kamerateams ihr Equioment aufgebaut. Helmut Graf

Am Sonntagnachmittag soll nun der Fahrplan aus der Krise festgezurrt werden – und vor allem jener für Andreas Bablers Abgang. Die aktuellen Entwicklungen findest du im Live-Ticker.