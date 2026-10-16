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"Glasweise serviert" – die "Heute"-Kolumne von Herbert Oschep
Sabine Hertel
Glasweise serviert

Alkohol pures Gift? Geschmack schlägt Bevormundung!

Ohne Etiketten-Snobismus, ohne Brimborium – einzig und allein der persönliche, ehrliche Geschmack hat bei der Rot-Goldenen Traube 2026 entschieden.
Von Herbert Oschep
16.10.2026, 05:00
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183 burgenländische Betriebe, über 800 Weine und 165 Juroren bei der großen Blindverkostung des Landes in der Csello-Mühle in Oslip: Die "Rot-Goldene Traube" war wieder das unbestrittene vinophile Highlight.

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Ohne Etiketten-Snobismus, ohne Brimborium – einzig und allein der persönliche, ehrliche Geschmack hat entschieden!

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Neu in "Heute": Glasweise serviert

Ab sofort schenkt Ihnen der Geschäftsführer der neu gegründeten Weintourismus Burgenland GmbH regelmäßig freitags an dieser Stelle ein. "Die Weinwirtschaft spielt für das Burgenland eine zentrale Rolle", so Oschep. Gemeinsam mit "Heute" wird er sein "Herzensthema" einem breiten Publikum bekannt machen und erlesene Tropfen vorstellen.

Während uns freudlose Moralapostel und weltfremde Bürokraten einreden wollen, schon der bloße Anblick eines Weinglases sei pures Gift, sage ich mit pannonischer Gelassenheit: Lasst die Kirche im Dorf!

Wer vor lauter Verboten und erhobenen Zeigefingern vergisst zu leben, lebt am Ende keinen Tag länger – sondern vor allem gänzlich humorlos. Lebensfreude, herzhaftes Lachen mit Freunden und ein exzellentes Glas Wein sind die beste Medizin gegen Verbitterung und wirken garantiert lebensverlängernd!

Video: Oschep über Jahrgang 2026

Wein ist schließlich kein fades Berauschungszeug, sondern uraltes Kulturgut, pure Leidenschaft und ein unverzichtbarer Wirtschaftsmotor für unsere Heimat. Mündige Menschen brauchen keine Verbote, sondern wissen genau, wie stilvoller Genuss funktioniert.

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Die Rot-Goldene Traube hat gezeigt, wie pannonisches Selbstbewusstsein schmeckt. Ein großes Danke an unsere Winzer für diese Meisterleistungen! Auf das Leben, den gesunden Hausverstand und unsere Winzer. Prost!

Meine Empfehlung der Woche: Weinbau Erbhof Nährer, Blaufränkisch 2024. Sehr sympathische Winzerfamilie, die völlig verdient die Rot-Goldene Traube gewonnen hat. Kompliment.

Oscheps GLASifizierung: ★★★✩✩

ho, 16.10.2026, 05:00
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