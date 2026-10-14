i Wer eine Hüft- oder Knie-Operation braucht, muss sich auf langes Warten einstellen (Symbolbild). iStock Für Hüft- oder Knie-Eingriff 27 Monate! OP-Wartezeiten im Burgenland schockieren Wer im Burgenland ein neues Hüft- oder Kniegelenk braucht, muss sich auf Warten einstellen. Auch MR-Termine sind schwer zu bekommen. Von Österreich Heute 14.10.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schmerzen beim Gehen, jede Bewegung wird zur Belastung – und dann heißt es warten. Wer im Burgenland eine planbare Operation benötigt, muss je nach Krankenhaus und Eingriff unterschiedlich lange Geduld haben. Besonders lang sind die Wartezeiten beim Hüft- und Kniegelenksersatz im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

Dort beträgt die durchschnittliche Wartezeit für beide Eingriffe aktuell 27 Monate. Für eine Hüftoperation sind 297 Patienten vorgemerkt, für eine Knieoperation sogar 658. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Oktober 2026.

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Im Süden geht es schneller

Etwas besser ist die Lage in den Spitälern der Gesundheit Burgenland. In Güssing beträgt die Wartezeit für einen Hüftgelenksersatz rund 8,2 Monate, in Kittsee etwa 7,8 Monate. In Oberwart müssen Patienten durchschnittlich 11,4 Monate warten. Auch bei Knieoperationen gibt es Unterschiede: In Güssing sind es rund neun Monate, in Kittsee 8,6 Monate und in Oberwart 12,4 Monate.

Bei Gelenksspiegelungen, sogenannten Arthroskopien, fällt das Warten deutlich kürzer aus. In Güssing sind es derzeit 3,9 Monate, in Oberwart 3,8 Monate und in Kittsee 4,7 Monate. In Eisenstadt beträgt die Wartezeit für den Eingriff hingegen zwölf Monate.

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Hunderte warten auf eine Augenoperation

Auch bei Operationen des Grauen Stars gibt es Wartelisten. In den Augentageskliniken der Gesundheit Burgenland sind insgesamt 770 Patienten vorgemerkt. In Oberpullendorf warten 502 Personen durchschnittlich 3,3 Monate auf den Eingriff. In Güssing sind es bei 268 vorgemerkten Patienten rund 3,4 Monate.

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Auch bei MR-Terminen heißt es warten

Nicht nur bei Operationen sind rasche Termine schwierig zu bekommen. Auch bei Magnetresonanztomografien (MR) müssen Patienten teils mehrere Wochen einplanen. In Oberwart beträgt die Wartezeit für eine MR-Untersuchung mit Kontrastmittel laut Stand Anfang Oktober 19 Wochen und drei Tage. Ohne Kontrastmittel sind es acht Wochen und zwei Tage.

In Güssing warten Patienten auf eine Untersuchung mit Kontrastmittel zwölf Wochen und zwei Tage, ohne Kontrastmittel drei Wochen und vier Tage. In Kittsee sind es mit Kontrastmittel acht Wochen, ohne Kontrastmittel eine Woche und vier Tage.