i Das Traditionsgeschäft "Landesprodukte Rosenauer" steht vor dem Aus. Google Maps / Screenshot Traurige Nachricht an Kunden Beliebtes Traditionsgeschäft sperrt nach 22 Jahren zu Nach fast 22 Jahren ist Schluss! Landesprodukte Rosenauer sperrt endgültig zu. Die Betreiberin nennt wirtschaftliche und gesundheitliche Gründe. Von André Wilding 12.10.2026, 07:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Stammkunden heißt es jetzt Abschied nehmen: Das Traditionsgeschäft Landesprodukte Rosenauer steht nach knapp 22 Jahren vor dem Aus. Ende Oktober wird Betreiberin Katharina "Kathy" Rosenauer ihr Geschäft endgültig schließen. Zuvor startet am Montag (12. Oktober) noch ein großer Abverkauf.

Die traurige Nachricht machte die Betreiberin am Sonntag selbst auf Facebook öffentlich. In einem emotionalen Beitrag erklärt sie die Hintergründe ihrer Entscheidung und wendet sich mit einer persönlichen Bitte an ihre Kunden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Betreiberin erklärt traurige Entscheidung

Leicht ist Kathy dieser Schritt nicht gefallen. "Mit einem tief schweren Herzen, muss ich euch heute leider mitteilen, dass ich mein Geschäft, nach knapp 22 Jahren, mit Ende Oktober, aus wirtschaftlichen aber auch gesundheitlichen Gründen, schließen werde", schreibt sie auf Facebook.

Damit geht nach mehr als zwei Jahrzehnten eine Ära zu Ende. Neben der wirtschaftlichen Situation haben auch gesundheitliche Probleme zu der Entscheidung beigetragen.

Großer Abverkauf beginnt am Montag

Bis zur endgültigen Schließung soll möglichst viel vom verbliebenen Sortiment verkauft werden. Deshalb startet bereits am Montag (12. Oktober) ein nahezu vollständiger Abverkauf.

Wer noch Produkte für den Garten oder das kommende Frühjahr benötigt, hat nun die Gelegenheit, sich einzudecken. Kathy hofft dabei auf ein letztes Wiedersehen mit möglichst vielen Stammkunden.

"Ich würde mich von Herzen freuen, euch alle nochmal zu sehen", schreibt die Betreiberin.

Eine wichtige Information gibt es auch zur Bezahlung: Das Bankomatgerät wurde bereits abgemeldet. Wie lange Kartenzahlungen noch funktionieren, ist deshalb ungewiss. Kunden werden gebeten, nach Möglichkeit Bargeld mitzubringen.

Nachfolger für Paketshops gesucht

Mit der Geschäftsschließung stellt sich auch die Frage, wie es mit den bisherigen Paketshops weitergeht. Kathy sucht dringend Interessenten, die diese übernehmen möchten. Wer sich eine Übernahme vorstellen kann, soll direkt Kontakt mit ihr aufnehmen.

Google Map anzeigen

Für Kunden, die regelmäßig Blumenerde bei ihr gekauft haben, könnte es hingegen eine Lösung geben. Betroffen sind unter anderem die Produkte Florabella, TS3 und die sogenannten Würfel. Weitere Einzelheiten möchte die Betreiberin allerdings nur im persönlichen Gespräch bekannt geben.

Auch ihre Begeisterung für das Töpfern soll womöglich weiterbestehen. Wer Interesse an einem Töpferkurs oder am kreativen Arbeiten mit Ton hat, kann sich bei ihr melden.

Emotionaler Abschied von Stammkunden

Zum Schluss ihres Facebook-Beitrags richtet Kathy noch einen Wunsch an ihre Kunden: Sie bittet darum, die Nachricht über die bevorstehende Schließung möglichst weit zu verbreiten. So sollen noch viele Menschen vom Abverkauf erfahren.

Mit persönlichen Worten verabschiedet sich die Betreiberin: "Ganz liebe, traurige Grüße, Eure Kathy."

Die Bilder des Tages i ?

Bis Ende Oktober bleibt noch Zeit für einen letzten Einkauf. Danach ist bei Landesprodukte Rosenauer nach knapp 22 Jahren endgültig Schluss.