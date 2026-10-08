StartseiteÖsterreichBurgenland
Bei einer Tankstelle im Bezirk Güssing ist es zu einer Explosion gekommen.
Bei einer Tankstelle im Bezirk Güssing ist es zu einer Explosion gekommen.
David Birkbeck, istock (Symbolbild)
Bezirk Güssing

Großeinsatz! Riesige Explosion bei Tankstelle

Bei Arbeiten an einer Tankstelle im Bezirk Güssing kam es zu einer Explosion. Ein Mann erlitt Verbrennungen und musste ins Spital geflogen werden.
André Wilding
Von André Wilding
08.10.2026, 11:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Funke hat am Mittwoch im Bezirk Güssing im Burgenland eine Explosion ausgelöst. Ein 70-jähriger Mann war gegen 14 Uhr bei einer Tankstelle mit Arbeiten in einem Domschacht beschäftigt, als sich plötzlich Treibstoffdämpfe entzündeten.

Funken entzünden Treibstoffdämpfe

Der Österreicher führte mit einer elektrischen Schleifmaschine Arbeiten im Schacht durch. Dabei entstanden Funken, die mit den dort vorhandenen Treibstoffdämpfen in Kontakt kamen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Dämpfe entzündeten sich und lösten eine Explosion aus.

Auch interessant

Explosion in Wochenendhütte – sechs Urlauber im Spital
Gasflasche explodiert! Gartenhütte geht in Flammen auf
Lkw geht auf der Südautobahn in Flammen auf – Sperre

Rettungshubschrauber bringt Mann ins Spital

Der 70-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verbrennungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C16 ins LKH Graz gebracht.

Auslöser der Explosion war der Funkenflug bei den Schleifarbeiten im Domschacht.

wil,08.10.2026, 11:30
Mehr zum Thema
ExplosionTankstelleGüssingRettung

Weiterlesen

Weitere Storys
RettungseinsatzBurgenlandLPD BurgenlandPolizeiFeuerwehrFeuerwehreinsatz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote