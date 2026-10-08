Großeinsatz! Riesige Explosion bei Tankstelle

Ein Funke hat am Mittwoch im Bezirk Güssing im Burgenland eine Explosion ausgelöst. Ein 70-jähriger Mann war gegen 14 Uhr bei einer Tankstelle mit Arbeiten in einem Domschacht beschäftigt, als sich plötzlich Treibstoffdämpfe entzündeten.
Der Österreicher führte mit einer elektrischen Schleifmaschine Arbeiten im Schacht durch. Dabei entstanden Funken, die mit den dort vorhandenen Treibstoffdämpfen in Kontakt kamen.
Die Dämpfe entzündeten sich und lösten eine Explosion aus.
Der 70-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verbrennungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C16 ins LKH Graz gebracht.
Auslöser der Explosion war der Funkenflug bei den Schleifarbeiten im Domschacht.