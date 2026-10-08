i Bei einer Tankstelle im Bezirk Güssing ist es zu einer Explosion gekommen. David Birkbeck, istock (Symbolbild) Bezirk Güssing Großeinsatz! Riesige Explosion bei Tankstelle Bei Arbeiten an einer Tankstelle im Bezirk Güssing kam es zu einer Explosion. Ein Mann erlitt Verbrennungen und musste ins Spital geflogen werden. Von André Wilding 08.10.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Funke hat am Mittwoch im Bezirk Güssing im Burgenland eine Explosion ausgelöst. Ein 70-jähriger Mann war gegen 14 Uhr bei einer Tankstelle mit Arbeiten in einem Domschacht beschäftigt, als sich plötzlich Treibstoffdämpfe entzündeten.

Funken entzünden Treibstoffdämpfe

Der Österreicher führte mit einer elektrischen Schleifmaschine Arbeiten im Schacht durch. Dabei entstanden Funken, die mit den dort vorhandenen Treibstoffdämpfen in Kontakt kamen.

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Die Dämpfe entzündeten sich und lösten eine Explosion aus.

Rettungshubschrauber bringt Mann ins Spital

Der 70-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verbrennungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C16 ins LKH Graz gebracht.

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Auslöser der Explosion war der Funkenflug bei den Schleifarbeiten im Domschacht.