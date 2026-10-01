i 60 Feuerwehrmitglieder rückten mit elf Fahrzeugen an. Für Gäste und Mitarbeiter bestand laut Betreiber keine Gefahr. iStock / Getty Images / Reinhard Krull Gäste nicht in Gefahr Chlorgasalarm in beliebter Therme im Burgenland Ein Chlorgasalarm löste einen Feuerwehreinsatz in der St. Martins Therme aus. Für Gäste und Mitarbeiter bestand laut Betreiber keine Gefahr. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Chlorgasalarm hat am Mittwochabend einen größeren Feuerwehreinsatz in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) ausgelöst, berichtet der ORF. In einem gesicherten Technikraum war eine leicht erhöhte Gaskonzentration festgestellt worden. 60 Feuerwehrmitglieder rückten mit elf Fahrzeugen an. Für Gäste und Mitarbeiter bestand laut Betreiber keine Gefahr.

Gegen 21 Uhr meldete die Sicherheitssensorik in einem Technikraum eine erhöhte Chlorgaskonzentration. Das System alarmierte daraufhin automatisch die Feuerwehr. Der betroffene Bereich wurde umgehend gesichert. Der Gasaustritt sei gering gewesen und habe rasch gestoppt werden können, teilte die Feuerwehr mit. Anschließend wurde der betroffene Raum gereinigt und belüftet.

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Einsatz nach rund einer Stunde beendet

Im Einsatz standen die Feuerwehren Frauenkirchen und Weiden am See sowie der Schadstoffzug der Feuerwehr Neusiedl am See. Insgesamt waren 60 Mitglieder mit elf Fahrzeugen vor Ort. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die St. Martins Therme konnte ihren Betrieb danach wieder uneingeschränkt fortsetzen.

Der Betreiber betonte, dass die Anlagen regelmäßig intensiv geprüft würden und den geltenden Sicherheitsstandards entsprächen. Auch während des Zwischenfalls habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Gäste oder Mitarbeiter bestanden.

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Der Vorfall ereignete sich in einem gesicherten Technikraum. Hinweise auf eine Ausbreitung des Gases in die öffentlich zugänglichen Bereiche der Therme wurden ausgeschlossen.