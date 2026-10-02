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Rät zu Wein-Patriotismus

Wein-Chef: "Jede Woche zwei Achtel mehr trinken"

Weintourismus-Chef und "Heute"-Kolumnist Herbert Oschep im Interview zum Jahrgang 2026. Er empfiehlt "ein, zwei Achtel mehr pro Woche" für die Winzer.
Clemens Oistric
Von Clemens Oistric
02.10.2026, 05:05
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Es wird ein Wein sein – aber wird er gut sein? Darüber sprach "Heute" mit Kolumnist und Weintourismus-Chef Herbert Oschep. Der Talk (Video in voller Länge oben) über:

Weinjahrgang 2026

"In vielerlei Hinsicht schwierig. Es war sehr trocken, es war sehr heiß und es hat viel zu wenig geregnet."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ertrag

"20 bis 25 Prozent weniger als letztes Jahr."

Patriotismus beim Wein, kein Billig-Müll um 3 Euro

Qualität

"Es wird ein Top-Wein, ein sehr, sehr guter Jahrgang."

Sein persönlicher Tipp

"2026 ist ein Rotweinjahr, der hat wirklich eine fantastische Qualität. Ich habe selbst einen kleinen Blaufränkisch-Weingarten und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine gute Qualität in den Keller gebracht zu haben."

Nach Ruck-Rücktritt – der Weinkeller ist für alle da!

Billig-Importe aus dem Ausland

"Weltweit wird zu viel Wein produziert, deswegen müssen wir unseren österreichischen Qualitätswein bestmöglich vermarkten und patriotisch trinken. Ich empfehle jedem ein bis zwei Achtel mehr – für die Winzer!"

„Wer alkoholfreien Wein will, sollte lieber Traubensaft trinken.“
Herbert OschepWeintourismus-Chef Burgenland
Oschep im Talk mit Clemens Oistric
Oschep im Talk mit Clemens Oistric
Sabine Hertel

Wirtschaftsfaktor Wein

"Im Burgenland extrem: 6.000 Arbeitsplätze hängen daran; Wein erzielt jährlich eine Wertschöpfung von 260 Millionen Euro – und Hans Peter Doskozil ist der einzige Landeshauptmann, der persönlich für die Weinwirtschaft zuständig ist."

Nach Dürre-Sommer: So soll es mit dem Wein weitergehen

Alkoholfreier Wein

"Ein Trend, aber sehr Energie-intensiv. Wer das will, sollte Traubensaft trinken."

Aktuelle Krise der Bundes-SPÖ

"Der ehemalige ÖVP-Landesrat Paul Rittsteuer hat mir einmal gesagt: 'A guter Roter ist fast schwarz.' Vielleicht sollte die Sozialdemokratie also wieder in die Mitte rücken, um einen Aufschwung zu erleben."

Weinernte bricht ein: Winzer schlagen Dürre-Alarm

Oscheps Tipp der Woche

Weingut Horvath aus der Weinbau Hauptstadt Gols: Ein toller Rotwein, der runtergeht wie Öl. Zu jedem Anlass!

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coi,02.10.2026, 05:05
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