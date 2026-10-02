Rät zu Wein-Patriotismus Wein-Chef: "Jede Woche zwei Achtel mehr trinken" Weintourismus-Chef und "Heute"-Kolumnist Herbert Oschep im Interview zum Jahrgang 2026. Er empfiehlt "ein, zwei Achtel mehr pro Woche" für die Winzer. Von Clemens Oistric 02.10.2026, 05:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es wird ein Wein sein – aber wird er gut sein? Darüber sprach "Heute" mit Kolumnist und Weintourismus-Chef Herbert Oschep. Der Talk (Video in voller Länge oben) über:

Weinjahrgang 2026

"In vielerlei Hinsicht schwierig. Es war sehr trocken, es war sehr heiß und es hat viel zu wenig geregnet."

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Ertrag

"20 bis 25 Prozent weniger als letztes Jahr."

Qualität

"Es wird ein Top-Wein, ein sehr, sehr guter Jahrgang."

Sein persönlicher Tipp

"2026 ist ein Rotweinjahr, der hat wirklich eine fantastische Qualität. Ich habe selbst einen kleinen Blaufränkisch-Weingarten und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine gute Qualität in den Keller gebracht zu haben."

Billig-Importe aus dem Ausland

"Weltweit wird zu viel Wein produziert, deswegen müssen wir unseren österreichischen Qualitätswein bestmöglich vermarkten und patriotisch trinken. Ich empfehle jedem ein bis zwei Achtel mehr – für die Winzer!"

„Wer alkoholfreien Wein will, sollte lieber Traubensaft trinken.“ Herbert Oschep Weintourismus-Chef Burgenland

Oschep im Talk mit Clemens Oistric Sabine Hertel

Wirtschaftsfaktor Wein

"Im Burgenland extrem: 6.000 Arbeitsplätze hängen daran; Wein erzielt jährlich eine Wertschöpfung von 260 Millionen Euro – und Hans Peter Doskozil ist der einzige Landeshauptmann, der persönlich für die Weinwirtschaft zuständig ist."

Alkoholfreier Wein

"Ein Trend, aber sehr Energie-intensiv. Wer das will, sollte Traubensaft trinken."

Aktuelle Krise der Bundes-SPÖ

"Der ehemalige ÖVP-Landesrat Paul Rittsteuer hat mir einmal gesagt: 'A guter Roter ist fast schwarz.' Vielleicht sollte die Sozialdemokratie also wieder in die Mitte rücken, um einen Aufschwung zu erleben."

Die Bilder des Tages i ?

Oscheps Tipp der Woche

Weingut Horvath aus der Weinbau Hauptstadt Gols: Ein toller Rotwein, der runtergeht wie Öl. Zu jedem Anlass!

Oscheps GLASifizierung: 3,5 von 5 Gläsern