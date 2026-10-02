Wein-Chef: "Jede Woche zwei Achtel mehr trinken"

Es wird ein Wein sein – aber wird er gut sein? Darüber sprach "Heute" mit Kolumnist und Weintourismus-Chef Herbert Oschep. Der Talk (Video in voller Länge oben) über:
"In vielerlei Hinsicht schwierig. Es war sehr trocken, es war sehr heiß und es hat viel zu wenig geregnet."
"20 bis 25 Prozent weniger als letztes Jahr."
"Es wird ein Top-Wein, ein sehr, sehr guter Jahrgang."
"2026 ist ein Rotweinjahr, der hat wirklich eine fantastische Qualität. Ich habe selbst einen kleinen Blaufränkisch-Weingarten und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine gute Qualität in den Keller gebracht zu haben."
"Weltweit wird zu viel Wein produziert, deswegen müssen wir unseren österreichischen Qualitätswein bestmöglich vermarkten und patriotisch trinken. Ich empfehle jedem ein bis zwei Achtel mehr – für die Winzer!"
„Wer alkoholfreien Wein will, sollte lieber Traubensaft trinken.“Herbert OschepWeintourismus-Chef Burgenland
"Im Burgenland extrem: 6.000 Arbeitsplätze hängen daran; Wein erzielt jährlich eine Wertschöpfung von 260 Millionen Euro – und Hans Peter Doskozil ist der einzige Landeshauptmann, der persönlich für die Weinwirtschaft zuständig ist."
"Ein Trend, aber sehr Energie-intensiv. Wer das will, sollte Traubensaft trinken."
"Der ehemalige ÖVP-Landesrat Paul Rittsteuer hat mir einmal gesagt: 'A guter Roter ist fast schwarz.' Vielleicht sollte die Sozialdemokratie also wieder in die Mitte rücken, um einen Aufschwung zu erleben."
Weingut Horvath aus der Weinbau Hauptstadt Gols: Ein toller Rotwein, der runtergeht wie Öl. Zu jedem Anlass!
Oscheps GLASifizierung: 3,5 von 5 Gläsern