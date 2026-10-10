Ausgezeichnet: Das sind die 11 besten Weine des Landes

Das Burgenland hat seine erlesensten Weine gefeiert! Am Freitag, dem 9. Oktober, ging die Rot-Goldene Traube in der Csello Mühle in Oslip in die fünfte Runde. Dabei gab es gleich einen neuen Rekord: 186 Winzer reichten mehr als 800 Weine ein. So viele Betriebe wie noch nie kämpften um die begehrte Auszeichnung.
Bei der großen Gala von Weintourismus-Chef und "Heute"-Kolumnist Herbert Oschep trafen sich prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Weinbau. Im Mittelpunkt stand aber vor allem eine Frage: Welche Weine sind die besten des Burgenlandes?
Bereits Ende August wurden die eingereichten Weine von einer Fachjury aus Sommeliers und Weinakademikern nach dem internationalen 100-Punkte-Schema bewertet. In einer strengen Blindverkostung schafften es schließlich die jeweils drei besten Weine aus zehn Kategorien ins Finale.
Am Freitagabend wurde es dann spannend: 160 geladene Gäste – darunter Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, SPÖ-Chef Philip Kucher, Olympiasieger Thomas Morgenstern und Kulturmanager Daniel Serafin – durften die Finalisten erneut blind verkosten und ihre Bewertungen abgeben. Erst danach standen die Sieger fest.
Insgesamt wurden heuer gleich elf Weingüter in zehn Kategorien ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert: In der Kategorie "Hohe Prädikate" gab es wegen Punktegleichstand zwei Gewinner.
Auch die Politik zeigte sich von den Leistungen der heimischen Weinbaubetriebe beeindruckt. Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertrat, betonte die internationale Qualität der ausgezeichneten Weine.
"Unsere Winzer leisten hervorragende Arbeit. Das hohe Niveau spiegelt die Top-Qualität ihrer Weine von internationalem Format wider", fand die Präsidentin lobende Worte.
Für Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep ist die Veranstaltung längst ein Fixpunkt im heimischen Weinkalender. Er bezeichnete die Rot-Goldene Traube als "vinophiles Highlight des Burgenlandes". Und mit Augenzwinkern angesichts der 30 Proben für seine Gäste: "Was die WHO sagt, ist heute egal ..."
Doch nicht nur die besten Weine wurden ausgezeichnet. Auch der beliebteste Heurige des Burgenlandes wurde gesucht. Bei einer Online-Abstimmung setzte sich das Weingut Anna Hoffmann aus Mönchhof knapp gegen den Buschenschank der Familie Preschitz aus Neusiedl am See durch.
Auf den weiteren Plätzen landeten das Weingut Fabian aus Oggau und Hareter's Rebstöckl aus Gols.
Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel lobte vor allem die Gastfreundschaft und die regionale Kulinarik der ausgezeichneten Betriebe. Die Rot-Goldene Traube soll nicht nur Spitzenweine auszeichnen, sondern auch den Weinbau und den Tourismus im Burgenland stärken. Dazu gehört auch der weintouristische Preis des Jahres, bei dem innovative Beherbergungsbetriebe im Mittelpunkt stehen.