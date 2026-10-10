i Herbert Oschep mit Weinkönigin Maria Heute Die WHO sollte kurz weghören Ausgezeichnet: Das sind die 11 besten Weine des Landes 186 Winzer, über 800 erlesene Weine und elf Sieger: Bei der Rot-Goldenen Traube 2026 in Oslip wurden am Freitag Burgenlands beste Tropfen gekürt. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Burgenland hat seine erlesensten Weine gefeiert! Am Freitag, dem 9. Oktober, ging die Rot-Goldene Traube in der Csello Mühle in Oslip in die fünfte Runde. Dabei gab es gleich einen neuen Rekord: 186 Winzer reichten mehr als 800 Weine ein. So viele Betriebe wie noch nie kämpften um die begehrte Auszeichnung.

Oschep schenkte ordentlich ein

Bei der großen Gala von Weintourismus-Chef und "Heute"-Kolumnist Herbert Oschep trafen sich prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Weinbau. Im Mittelpunkt stand aber vor allem eine Frage: Welche Weine sind die besten des Burgenlandes?

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160 Juroren verkosteten blind

Bereits Ende August wurden die eingereichten Weine von einer Fachjury aus Sommeliers und Weinakademikern nach dem internationalen 100-Punkte-Schema bewertet. In einer strengen Blindverkostung schafften es schließlich die jeweils drei besten Weine aus zehn Kategorien ins Finale.

Am Freitagabend wurde es dann spannend: 160 geladene Gäste – darunter Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, SPÖ-Chef Philip Kucher, Olympiasieger Thomas Morgenstern und Kulturmanager Daniel Serafin – durften die Finalisten erneut blind verkosten und ihre Bewertungen abgeben. Erst danach standen die Sieger fest.

Video: Oschep über Jahrgang 2026

Insgesamt wurden heuer gleich elf Weingüter in zehn Kategorien ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert: In der Kategorie "Hohe Prädikate" gab es wegen Punktegleichstand zwei Gewinner.

Das sind die besten Weine 2026 Weißwein Klassik, Jahrgang 2025: Weingut Stadlmann – Grüner Veltliner 2025

Weingut Stadlmann – Grüner Veltliner 2025 Burgundersorten weiß, Jahrgang 2025 & 2024: Weingut Pillinger – Chardonnay Reserve Heideboden 2024

Weingut Pillinger – Chardonnay Reserve Heideboden 2024 Aromatische Vielfalt, Jahrgang 2025: Weingut Steindorfer – Gelber Muskateller Premium 2025

Weingut Steindorfer – Gelber Muskateller Premium 2025 Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024–2021: Weingut Gesellmann – Chardonnay Ried Steinriegel 2024

Weingut Gesellmann – Chardonnay Ried Steinriegel 2024 Rosé, Jahrgang 2025: Weingut Preschitz – Rosé Klassik 2025

Weingut Preschitz – Rosé Klassik 2025 Rotwein reinsortig klassisch, Jahrgang 2025–2023: Weinbau Erbhof Nährer – Blaufränkisch 2024

Weinbau Erbhof Nährer – Blaufränkisch 2024 Rotwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024–2021: Weingut Kollwentz – Blaufränkisch Ried Point 2022

Weingut Kollwentz – Blaufränkisch Ried Point 2022 Cuvée, Jahrgang 2024–2021: Weingut Christian Haider – Römerschanze

Weingut Christian Haider – Römerschanze Rotwein gereift, ab Jahrgang 2020: Weingut Hans & Anita Nittnaus – Comondor 2017

Weingut Hans & Anita Nittnaus – Comondor 2017 Hohe Prädikate: Hafner Family Estate – Furmint Eiswein 2022 und Weingut Helmut Lang – Goldmuskateller Eiswein 2023

Eisenkopf lobt Burgenlands Winzer

Auch die Politik zeigte sich von den Leistungen der heimischen Weinbaubetriebe beeindruckt. Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertrat, betonte die internationale Qualität der ausgezeichneten Weine.

"Unsere Winzer leisten hervorragende Arbeit. Das hohe Niveau spiegelt die Top-Qualität ihrer Weine von internationalem Format wider", fand die Präsidentin lobende Worte.

Illustre Gästeschar: Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf mit Gastgeber Oschep (l.) und Steirer-Oppositionschef Max Lercher (SP) Heute

Für Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep ist die Veranstaltung längst ein Fixpunkt im heimischen Weinkalender. Er bezeichnete die Rot-Goldene Traube als "vinophiles Highlight des Burgenlandes". Und mit Augenzwinkern angesichts der 30 Proben für seine Gäste: "Was die WHO sagt, ist heute egal ..."

Mönchhof hat den beliebtesten Heurigen

Doch nicht nur die besten Weine wurden ausgezeichnet. Auch der beliebteste Heurige des Burgenlandes wurde gesucht. Bei einer Online-Abstimmung setzte sich das Weingut Anna Hoffmann aus Mönchhof knapp gegen den Buschenschank der Familie Preschitz aus Neusiedl am See durch.

Auf den weiteren Plätzen landeten das Weingut Fabian aus Oggau und Hareter's Rebstöckl aus Gols.

Die Bilder des Tages i ?

Didi Tunkel: Wein als Tourismusfaktor

Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel lobte vor allem die Gastfreundschaft und die regionale Kulinarik der ausgezeichneten Betriebe. Die Rot-Goldene Traube soll nicht nur Spitzenweine auszeichnen, sondern auch den Weinbau und den Tourismus im Burgenland stärken. Dazu gehört auch der weintouristische Preis des Jahres, bei dem innovative Beherbergungsbetriebe im Mittelpunkt stehen.