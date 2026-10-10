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Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Symbolbild.
Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Symbolbild.
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Alarmfahndung

Täter auf der Flucht – Supermarkt-Bankomat gesprengt

In der Nacht auf Samstag wurde ein Bankomat in Kohfidisch gesprengt. Von dem oder den Täter/n fehlt allerdings jede Spur.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
10.10.2026, 09:03
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Um 2.45 Uhr krachte es in Kohfidisch (Bezirk Oberwart) gehörig. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung mitteilt, sprengten unbekannte Täter einen Bankomaten bei einem Supermarkt.

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb bis dato ohne Erfolg. An der Fahndung seien auch Kräfte aus der Steiermark sowie dem benachbarten Ungarn eingesetzt, heißt es.

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Fahndung läuft auf "Hochtouren"

Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. Der gesamte Schaden ist derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen, die Fahndung läuft auf Hochtouren.

mrr,10.10.2026, 09:03
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