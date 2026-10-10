i Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Symbolbild. iStock Alarmfahndung Täter auf der Flucht – Supermarkt-Bankomat gesprengt In der Nacht auf Samstag wurde ein Bankomat in Kohfidisch gesprengt. Von dem oder den Täter/n fehlt allerdings jede Spur. Von Michael Rauhofer-Redl 10.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Um 2.45 Uhr krachte es in Kohfidisch (Bezirk Oberwart) gehörig. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung mitteilt, sprengten unbekannte Täter einen Bankomaten bei einem Supermarkt.

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb bis dato ohne Erfolg. An der Fahndung seien auch Kräfte aus der Steiermark sowie dem benachbarten Ungarn eingesetzt, heißt es.

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Fahndung läuft auf "Hochtouren"

Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. Der gesamte Schaden ist derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen, die Fahndung läuft auf Hochtouren.