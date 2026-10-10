Täter auf der Flucht – Supermarkt-Bankomat gesprengt

Um 2.45 Uhr krachte es in Kohfidisch (Bezirk Oberwart) gehörig. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung mitteilt, sprengten unbekannte Täter einen Bankomaten bei einem Supermarkt.
Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb bis dato ohne Erfolg. An der Fahndung seien auch Kräfte aus der Steiermark sowie dem benachbarten Ungarn eingesetzt, heißt es.
Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. Der gesamte Schaden ist derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen, die Fahndung läuft auf Hochtouren.