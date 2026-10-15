i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. APA-Images / fotokerschi / MARKUS HAUSER (Archiv, Symbolbild) Großeinsatz der Polizei "Nicht in Schule kommen" – Kinder nach Hause geschickt Eine Drohung gegen die HAK/HAS Stegersbach sorgte am Donnerstag für einen Polizeieinsatz. Die Schule wurde geräumt, der Unterricht abgesagt. Von André Wilding 15.10.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt Unterricht gab es für die Schüler der HAK/HAS Stegersbach im Burgenland am Donnerstag eine überraschende Nachricht auf dem Handy: Sie sollten nicht in die Schule kommen. Hintergrund war eine Drohung gegen die Bildungseinrichtung, die einen größeren Polizeieinsatz auslöste – das berichtet der "Kurier".

Schüler mussten sofort umkehren

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde die Drohung gegen die Schule bekannt. Die Bildungsdirektion reagierte auf die Sicherheitslage und ordnete die umgehende Räumung des Gebäudes an.

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Schüler, die sich bereits in der Schule befanden, wurden nach Hause geschickt. Wer noch auf dem Weg zum Unterricht war, erhielt eine entsprechende Verständigung auf dem Handy und wurde aufgefordert, wieder umzudrehen.

Der Unterricht wurde für den gesamten Donnerstag abgesagt.

Mehrere Polizeifahrzeuge vor Ort

Rund um die Schule waren am Donnerstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte zu sehen. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen an, darunter Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Zivilfahrzeuge.

Auch die Bezirkshauptmannschaft wurde über den Vorfall informiert und eingeschaltet. Was genau hinter der Drohung steckt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Inhalt der Drohung noch unklar

Wie die Bildungsdirektion gegenüber dem "Kurier" bestätigte, war die Bedrohungslage bereits am frühen Morgen bekannt.

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Auf welchem Weg die Drohung eingelangt war, konnte zunächst nicht geklärt werden. Offen blieb etwa, ob sie telefonisch oder per E-Mail übermittelt wurde.

Auch zum genauen Wortlaut beziehungsweise Inhalt lagen der Bildungsdirektion vorerst keine näheren Informationen vor.

Laut Bildungsdirektion keine akute Gefahr

Während die Polizei die Hintergründe untersucht, gibt es zumindest eine erste Entwarnung. Nach Angaben der Bildungsdirektion besteht derzeit keine akute Gefahr.

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Die Ermittlungen laufen allerdings weiter. Für die Schüler der HAK/HAS Stegersbach blieb der Donnerstag jedenfalls unterrichtsfrei.