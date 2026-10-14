i Die Polizei sucht wieder Verstärkung. iStock Grundkurs startet im März Polizei sucht Mitarbeiter: Bewerbungen bis Ende Oktober Die Polizei im Burgenland nimmt wieder Bewerbungen an. Neben dem Direkteinstieg gibt es einen Weg über Wien – mit garantierter Rückkehr. Von Michael Rauhofer-Redl 14.10.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Weg zur Polizei im Burgenland kann auch über Wien führen: Für den neuen Grundausbildungslehrgang, der am 1. März 2027 beginnt, sind Bewerbungen bis 31. Oktober 2026 möglich, das berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Mittwoch. Im Aufnahmeverfahren stehen zwei Optionen offen, wie die Landespolizeidirektion Burgenland informiert.

Neben dem Direkteinstieg gibt es die Initiative "Wien auf Zeit". Wer diesen Weg wählt, verrichtet zunächst fünf Jahre Dienst bei der Polizei in Wien. Die zweijährige Polizeigrundausbildung ist in diesem Zeitraum bereits enthalten.

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Rückkehr ist vertraglich garantiert

Der Wechsel nach Wien ist damit zeitlich begrenzt: Nach Ablauf der fünf Jahre ist die Rückkehr zur burgenländischen Polizei vertraglich garantiert.

Die theoretische Ausbildung findet in einem der bundesweiten Bildungszentren statt. Die beiden vorgesehenen Praxisphasen werden dagegen bereits im Bereich der Wiener Polizei absolviert.

Entscheidung erst im Aufnahmeverfahren

Eine verbindliche Zusage für "Wien auf Zeit" ist bei der Bewerbung noch nicht nötig. Zunächst erfolgt die Bewerbung für die Aufnahme im Burgenland. Erst während des Aufnahmeprozesses werden die Interessierten kontaktiert und gefragt, ob auch die Initiative für sie infrage kommt.

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Dieser zusätzliche Weg steht auch über eine nachträgliche Interessensmeldung offen, falls es im Burgenland mehr Bewerberinnen und Bewerber als Ausbildungsplätze gibt. Die Entscheidung über einen möglichen Start in Wien muss also nicht schon beim Einreichen der Bewerbung fallen.