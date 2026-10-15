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Die Polizei hat die beiden Männer festgenommen.
Die Polizei hat die beiden Männer festgenommen.
Getty Images (Symbolbild)
Festnahme in Forchtenstein

Einbrecher ahnen nicht, dass Polizei sie beobachtet

Zwei Männer sollen in Forchtenstein in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Wiener Ermittler beobachteten die Tat und nahmen beide fest.
Von André Wilding
15.10.2026, 12:50
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Für zwei mutmaßliche Einbrecher endete ein Ausflug ins Burgenland hinter Gittern. Die Männer hatten offenbar nicht bemerkt, dass ihnen die Polizei bereits auf den Fersen war. Als sie am Dienstag ein Einfamilienhaus in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) wieder verließen, warteten die Ermittler schon auf sie.

Polizei beobachtete Einbruch

Bereits seit Montag hatte die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) Wien die beiden Verdächtigen im Visier. Bei ihnen handelt es sich um zwei georgische Staatsbürger im Alter von 45 und 46 Jahren.

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Am Dienstag beobachteten die Polizisten, wie die Männer durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in Forchtenstein einstiegen.

Die Ermittler griffen nicht sofort ein, sondern hielten die Verdächtigen an, nachdem diese das Gebäude wieder verlassen hatten.

Schmuck bei Verdächtigen gefunden

Bei der Anhaltung stellten die Polizisten Schmuck sicher, bei dem es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen.

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Anschließend brachte die Polizei die 45 und 46 Jahre alten Verdächtigen in die Justizanstalt Eisenstadt.

Kripo ermittelt weiter

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch hat das Landeskriminalamt Burgenland übernommen.

Für die beiden Männer gilt die Unschuldsvermutung.

wil, 15.10.2026, 12:50
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