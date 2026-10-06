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Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP) und Helfer der Berufsfeuerwehr Wien mit Pink Ribbon
Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP) und Helfer der Berufsfeuerwehr Wien mit Pink Ribbon
Stadt Wien/David Bohmann
Aktion für mehr Vorsorge

Feuerwehr mit Pink Ribbon! Zeichen gegen Brustkrebs

Der pinke Feuerwehrschlauch in Schleifenform setzt ein doppeltes Zeichen – für die Brustkrebs-Sensibilisierung und die Schutzfunktion der Feuerwehr.
Niklas Burger
Von Niklas Burger
06.10.2026, 18:00
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Brustkrebs kann jede Familie treffen und stellt Betroffene sowie Angehörige vor immense Herausforderungen. Zum Brustkrebsmonat im Oktober setzt Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak (SP) nun gemeinsam mit den Helfern der Berufsfeuerwehr Wien ein starkes Zeichen für Bewusstsein, Prävention und Vorsorge und die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen. Denn wie im Feuerwehrwesen gelte auch bei der Gesundheit: Früherkennung kann entscheidend sein und Leben retten.

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Feuerwehrschlauch als Pink-Ribbon

"Der eigens gestaltete Feuerwehrschlauch in Form der Pink Ribbon Schleife verbindet zwei starke Symbole", so Novak. "Er steht einerseits für die Hilfeleistung und Schutzfunktion der Berufsfeuerwehr Wien, die heuer ihr 340-jähriges Bestehen feiert, andererseits für die internationale Bewegung zur Sensibilisierung für Brustkrebs."

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Vorsorgeangebote wahrnehmen

Die Aktion solle dazu ermutigen, Vorsorgeangebote wahrzunehmen, auf die eigene Gesundheit zu achten und offen über das Thema zu sprechen. "Sie zeigt, dass Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung nicht nur im Einsatzdienst, sondern auch bei der Gesundheitsvorsorge und im gesellschaftlichen Miteinander von großer Bedeutung sind", erklärt Novak.

Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebs-Todesursache bei Frauen in Österreich. Risikofaktoren wie Alter, Veranlagung und Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Alkohol und Bewegungsmangel begünstigen die Erkrankung.

Kostenlose Früherkennung

Für die optimale Vorsorge steht das kostenfreie österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm mit Mammografie-Untersuchung bereit. Ergänzend wird empfohlen, die jährliche gynäkologische Vorsorgeuntersuchung samt Tastuntersuchung der Brust bereits ab 30 Jahren regelmäßig wahrzunehmen.

nibu,06.10.2026, 18:00
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