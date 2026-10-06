i v.l Stadträtin Pühringer (Grüne), Bezirksvorsteher Luxenberger (Grüne), Bezirkssprecherin Sarah Mayer (Neos) Denise Auer Aber weniger Parkplätze Grün statt Asphalt! Rüdigergasse wird zu Wohnstraße Baustart in der Rüdigergasse – bis zum Frühjahr soll auf 300 Metern Länge ein verkehrsberuhigtes grünes Grätzl entstehen. Von Niklas Burger 06.10.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das im Rahmen eines Bürger-Beteiligungsverfahren angestossene Projekt wird nun umgesetzt. Nach einer intensiven Planungsphase wird die Neugestaltung der Rüdigergasse ab Oktober bis zur Kreuzung Grüngasse gestartet, zu Beginn 2027 ist dann die zweite Hälfte der Baustelle geplant. Mit dieser Umsetzung ist es bereits das dritte Begrünungsvorhaben dieses Jahres im Bezirk Wien-Margareten.

Grünen-Chefin Judith Pühringer erklärte, der vergangene Sommer mit einem neuen Rekord an Einsätzen für die Rettung und landesweit 995 Hitzetoten habe gezeigt, dass gerade in Städten Maßnahmen getroffen werden müssten, um das Leben draußen abzukühlen.

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Besseres Klima im Grätzl

Herzstück des Umbaus sind neun neue Bäume und elf Hochstammsträucher, die nach Abschluss der Bauarbeiten im Frühjahr 2027 gepflanzt werden. Zudem bieten barrierefreie, rund zwei Meter breite Gehsteige ohne hohe Randsteine Zugang für jeden. Zudem sollen neue Radabstellplätze und Sitzbänke zum Verweilen einladen.

Eine weitere Änderung ist die Umwidmung der Gasse zur Wohnstraße und neue Fahrbahnführungen. Diese Änderungen sollen das Durchrasen verhindern und die Gasse sicherer machen.

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Keine Parkplätze mehr

Kleiner Wehrmutstropfen für die Autofahrer im Grätzl: Bis jetzt bot die Rüdigergasse Parkplätze für rund 80 Autos, diese Zahl wird sich durch den Umbau nun deutlich verringern. Nach Fertigstellung des Projekts werden rund 90 Prozent der bisherigen Stellplätze weg sein.