i Natron mit Seife zur Badezimmerreinigung pixabay.com Hausmittel-Tipp Natron gegen Toiletten-Geruch: Der Trick Unangenehme Gerüche im Bad entstehen oft genau dort, wo man sie nicht haben will. Ein simples Hausmittel kann schnell Abhilfe schaffen. Von Technik Heute 14.10.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund um die Toilette sammeln sich mit der Zeit Feuchtigkeit, Staub und Gerüche. Vor allem in schwer zugänglichen Ecken bleibt Nässe manchmal länger stehen, was den Bereich anfällig für unangenehme Geruchsbildung macht.

Statt zu teuren Duftsteinen, WC-Reinigern oder Raumsprays zu greifen, kann ein einfaches Hausmittel helfen: Natron. Das weiße Pulver gilt als natürlicher Geruchsabsorber und wird deshalb in vielen Haushalten nicht nur in der Küche, sondern auch beim Putzen verwendet.

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Wird etwa ein Esslöffel Natron rund um den Toilettenfuß gestreut, soll es dabei helfen, die Stelle trockener zu halten und Gerüche zu neutralisieren, bevor sie sich im Raum ausbreiten. Das berichtet CHIP unter Berufung auf das argentinische Portal El Cronista.

So wendest du den Trick richtig an

Das Pulver wird einfach um den Toilettenfuß verteilt und dann für mehrere Stunden liegen gelassen. Danach lässt sich das Natron mit einem Tuch, Lappen oder Besen wieder entfernen. Wer möchte, kann die Stelle anschließend noch einmal nebelfeucht nachwischen, damit keine Rückstände zurückbleiben.

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Der Aufwand ist gering, weshalb der Trick von vielen als praktischer Alltagshelfer geschätzt wird. Wichtig zu wissen: Sollten sich an der Toilette dauerhaft Feuchtigkeit oder starke Gerüche halten, sollte die Ursache genauer überprüft werden. Natron kann unterstützen, löst aber nicht jedes Problem im Bad.