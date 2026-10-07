i Eigentlich soll man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. iStock/alvarez (Symbolbild) Obst-Duell Apfel oder Birne: Welche Frucht ist wirklich gesünder? Äpfel mit Birnen soll man bekanntlich nicht vergleichen. Wir machen es trotzdem – denn beim Blick auf ihre Nährstoffe wird das Duell spannend. Von Heute Life 07.10.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst vor dem Obstkorb und hast die Wahl: knackiger Apfel oder saftige Birne? Der Apfel dürfte das Gesundheitsduell für viele schon gewonnen haben, bevor es überhaupt begonnen hat. Schließlich begleitet ihn seit Generationen der Spruch "An apple a day keeps the doctor away". Die Birne steht daneben eher unscheinbar im Schatten. Dabei hat sie einige Qualitäten, mit denen sie dem Apfel durchaus Konkurrenz macht.

Beim Vitamin C gewinnt der Apfel

Äpfel und Birnen gehören beide zum Kernobst, sind kalorienarm und liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Bei einzelnen Nährstoffen zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. Beim Vitamin C liegt der Apfel vorn: Während Birnen rund fünf Milligramm pro 100 Gramm liefern, schwankt der Gehalt bei Äpfeln je nach Sorte ungefähr zwischen acht und 35 Milligramm.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch bei den Polyphenolen können Äpfel punkten. Besonders alte Sorten enthalten viele dieser sekundären Pflanzenstoffe. Ihnen werden unter anderem antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften zugeschrieben.

Dafür hat die Birne etwas anderes voraus

Wer die Birne deshalb schon aus dem Obstkorb verbannen möchte, sollte noch einmal hinschauen. Beim Folat dreht sie den Spieß nämlich um: Rund 15 Mikrogramm pro 100 Gramm stehen etwa acht Mikrogramm beim Apfel gegenüber. Folat spielt unter anderem bei Zellteilung, Zellwachstum und Blutbildung eine wichtige Rolle.

Noch deutlicher wird der Unterschied bei den Ballaststoffen. Laut den vorliegenden Angaben liefern Birnen rund 3,3 Gramm pro 100 Gramm, Äpfel etwa zwei Gramm. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung, sind wichtig für die Darmflora und können länger satt halten.

Süßer heißt nicht automatisch mehr Zucker

Beim Kalorienvergleich wird es dagegen beinahe zum Unentschieden: 100 Gramm Apfel kommen auf ungefähr 58 Kilokalorien, Birnen auf etwa 62. Auch beim Kalium liegen beide mit rund 120 beziehungsweise 115 Milligramm dicht beieinander.

Und obwohl eine reife Birne oft deutlich süßer schmeckt, enthält sie nicht automatisch mehr Zucker. Bei beiden sind es den Angaben zufolge gut zehn Gramm pro 100 Gramm. Birnen enthalten allerdings weniger Fruchtsäuren und mehr Fructose – dadurch nehmen wir sie als süßer wahr. Die konkreten Werte können sich natürlich je nach Sorte und Reifegrad unterscheiden.

Auch abseits der Nährwerttabelle haben beide Früchte unterschiedliche Stärken. Fein geriebener Apfel kann bei Durchfall hilfreich sein: Das enthaltene Pektin quillt im Darm auf, bindet Flüssigkeit und kann dadurch den Stuhl eindicken.

Bei Birnen können dagegen der höhere Fruchtzucker- und Sorbitgehalt bestehende Durchfallbeschwerden verschlimmern. Dafür besitzen sie vergleichsweise wenig Fruchtsäure und gelten deshalb als gut verträglich für Menschen mit empfindlichem Magen oder Säureproblemen.

Schälen solltest du beide besser nicht

Egal, welche Frucht am Ende in deiner Hand landet: Nach Möglichkeit solltest du Apfel und Birne mit ihrer gut gewaschenen Schale essen. Viele wertvolle Inhaltsstoffe sitzen in oder unmittelbar unter ihr.

Und wer gewinnt nun das große Obst-Duell? Eigentlich beide. Der Apfel hat unter anderem bei Vitamin C und Polyphenolen die Nase vorn, die Birne kontert mit Folat und mehr Ballaststoffen.