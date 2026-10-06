i Schwarze Punkte auf frischem Gemüse lassen sofort die Alarmglocken schrillen. Beim Chinakohl steckt dahinter allerdings oft etwas ganz anderes als Schimmel. KI Genuss-Frage Schwarze Punkte im Chinakohl – darf man den noch essen? Schwarz, klein & alles andere als appetitlich: Die Punkte im Chinakohl sehen verdächtig nach Schimmel aus – doch der erste Eindruck kann täuschen. Von Heute Life 06.10.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du schneidest einen frischen Chinakohl auf und entdeckst zwischen den hellen Blättern plötzlich lauter kleine schwarze Punkte. Der erste Gedanke liegt nahe: Ist das etwa Schimmel? Besonders ärgerlich ist der Fund, wenn das Gemüse gerade erst aus dem Supermarkt kommt. Doch bevor der ganze Kohl im Mistkübel landet, lohnt sich ein genauerer Blick.

Die schwarzen Punkte sind oft gar kein Schimmel

Kleine dunkle Flecken, die vor allem an den inneren Blättern und Blattrippen auftreten, können auf eine sogenannte Innenrippennekrose, auch Chinakohlnekrose genannt, zurückgehen. Der Name klingt deutlich dramatischer, als das Phänomen tatsächlich ist. Dabei handelt es sich weder um einen Pilz noch um einen Schädlingsbefall: Die Verfärbungen entstehen bereits während des Wachstums der Pflanze und werden mit einer unzureichenden Kalziumversorgung des Gewebes in Verbindung gebracht.

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Dazu kann es etwa kommen, wenn die Pflanze ungleichmäßig mit Wasser versorgt wird oder besonders schnell wächst. Nährstoffe werden dann nicht ausreichend in alle Bereiche transportiert – zurückbleiben die charakteristischen kleinen dunklen Stellen.

Diesen Kohl kannst du weiterhin essen

Die gute Nachricht: Eine solche Nekrose macht den Chinakohl nicht gesundheitsschädlich. Sind tatsächlich nur diese typischen kleinen schwarzen beziehungsweise dunklen Punkte vorhanden und wirkt das Gemüse ansonsten frisch, musst du die betroffenen Stellen nicht einmal entfernen.

Auch geschmacklich sollen sie keinen relevanten Unterschied machen: Stören dich die Punkte optisch, kannst du sie natürlich wegschneiden. Notwendig ist das bei einer bloßen Innenrippennekrose allerdings nicht – und essbares Gemüse würde dadurch unnötig im Mistkübel landen. Spätestens wenn der Chinakohl gekocht, gebraten oder etwa in einer Gemüsepfanne verarbeitet wird, fallen die dunklen Stellen ohnehin kaum mehr auf.

Bei diesen Stellen solltest du genauer hinsehen

Wichtig ist allerdings, nicht jede dunkle Verfärbung automatisch für harmlos zu halten. Anders sieht es nämlich aus, wenn größere Teile der Blätter braun, weich oder matschig werden. Das kann auf Fäulnis beziehungsweise Verderb hindeuten und ist nicht dasselbe wie die kleinen trockenen Punkte einer Nekrose.

Auch sichtbarer Schimmel ist natürlich ein anderes Warnsignal. Entscheidend ist deshalb der Gesamteindruck: Kleine, punktförmige dunkle Verfärbungen bei ansonsten knackigem und unauffälligem Chinakohl sprechen eher für die harmlose Erscheinung. Weiche, faulige oder schimmelige Stellen dagegen nicht.