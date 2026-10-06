StartseiteLifeGenuss
Die Stadtwerke Klagenfurt suchen neue Gastro-Betreiber für zwei Strandbäder am Wörthersee.
Die Stadtwerke Klagenfurt suchen neue Gastro-Betreiber für zwei Strandbäder am Wörthersee.
APA-Images / KURIER / Jeff Mangione
Klagenfurt

Strandbäder am Wörthersee suchen neue Gastro-Pächter

In zwei Klagenfurter Strandbädern werden neue Gastro-Betreiber gesucht. Die Bewerbungsfrist läuft bis 19. Oktober 2026.
Heute Life
Von Heute Life
06.10.2026, 12:01
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

In Klagenfurt werden die Karten für die kommende Badesaison neu gemischt. Für zwei der wohl bekanntesten Strandbäder am Wörthersee werden neue Pächter für die Gastronomie gesucht. Die Stadtwerke Klagenfurt haben für das Strandbad Klagenfurt und das Strandbad Maiernigg die Verträge neu ausgeschrieben.

Großer Umbau im Strandbad Klagenfurt steht bevor

Ab der Badesaison 2027 sollen neue Gastronomen oder engagierte Betreiber die Lokale an den beiden etablierten Wörthersee-Standorten übernehmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Bewerbung läuft bereits

Wer sich einen Gastronomiebetrieb direkt am Wörthersee sichern möchte, muss allerdings rasch handeln. Die Bewerbungsfrist endet am 19. Oktober 2026.

Gesucht werden Betreiber, die Erfahrung in der Gastronomie mitbringen und den Betrieb während der Badesaison übernehmen wollen. Die beiden Strandbäder zählen zu den traditionsreichen Badeadressen in Kärnten.

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen und Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten sind online verfügbar. Die Registrierung und Bewerbung erfolgt über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke Klagenfurt unter stw.vemap.com.

red,06.10.2026, 12:01
Mehr zum Thema
KlagenfurtWörtherseeKärntenGenuss

Weiterlesen

Weitere Storys
Gastronomie
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote